蛇蠍人妻勾25歲小王狠殺夫！「燒成白骨」扔水溝　更一審判決出爐

▲姚女聯手小王殺夫焚屍。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、戴若涵／台中報導

台中市一名袁姓男子2021年5月間要前往苗栗探視分居的姚姓妻子，不料卻音訊全無。袁男弟弟報警後才驚知，竟是姚姓嫂嫂夥同陳姓小王殺人焚屍，哥哥被找到時已成為溝渠中的白骨。法院一審依殺人罪將姚女、陳男判處無期徒刑；二審改判姚女16年徒刑、褫奪公權10年，陳男維持無期徒刑；最高院對陳男的量刑有意見，將其殺人罪部分撤銷，台中高分院更一審判決出爐！

回顧事發經過，袁男2021年5月9日開車離家後音訊全無，袁男弟弟同月31日報警處理。警方發現，袁男車輛位置出現在新竹縣，且於桃、竹、苗等地區活動，但調閱監視器畫面卻發現，駕駛並不是袁男，而是一名陌生男子，進一步查出此案。

據了解，34歲的姚女有過5次婚姻，和57歲的袁男結婚後又結識25歲的陳男。陳男供稱，屢屢聽姚女哭訴被袁男毆打，才會為愛挺險，先持鐵棒打死袁男，等到案發翌日凌晨2時許，趁夜色將屍體拖到草地灑汽油焚燒，並將白骨裝入兩個米袋內丟棄於溝渠深處，事後再盜領其存款、變賣其名下轎車。

▲案發時，25歲小王持鐵棒打死袁男，再將屍體拖到草地焚燒。（圖／記者白珈陽翻攝）

台中地方法院審理後依照殺人罪判姚女、陳男無期徒刑，褫奪公權終身，另依遺棄屍體罪，分別判處1年4月、1年2月，至於盜領袁男存款、過戶車輛部分，則依偽造文書等罪，分別判4月、3月徒刑，可易科罰金。

案經上訴，台中高分院宣判，撤銷姚女涉殺人罪，改判15年，另涉遺棄屍體罪判1年，不得易科罰金部分，計判刑16年，褫奪公權10年；另陳男仍維持一審無期徒刑宣判，其涉嫌偽造文書罪得易科罰金，判刑5月。

▲陳男、姚女焚屍地點離陳家僅5公尺遠。（圖／記者白珈陽翻攝）

案件上訴到最高法院，法院認為，二審認為陳男是犯行的主導者，姚女只是協力配合的角色，但2人殺人的動機是源起於姚女婚姻與子女關係，又是共同謀議、彼此分工，參與犯罪的程度可說是難分軒輊，認為量刑有違誤，將陳男殺人罪的部分發回更審。

台中高分院更一審結果出爐，殺人罪部分，撤銷陳男的無期徒刑，改判他有期徒刑15年、褫奪公權10年，全案仍可上訴。