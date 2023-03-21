快訊／台中空姐「確定出不了獄」！提油燒死夫遭續押　在監狀況曝

記者白珈陽、莊智勝／台中報導

台中市豐原區一名李姓前空姐，2021年3月11日疑與丈夫發生口角，憤而提油縱火燒死夫。李女事後一、二審均被依殺人罪判刑15年，目前上訴三審審理中；不過，李女因家暴前婆婆涉傷害罪服刑期滿，可能於21日出獄，令前夫一家相當憂心。今(21日)台中女子監獄副典獄長李敬樑表示，李女因另案續押，今確定無法出獄，目前在監內狀況一切正常。

▲李姓前空姐因口角憤而提油燒死丈夫。（圖／翻攝台中市義勇特搜隊、豐原緊急互動平台、L女提供）

回顧這起聳人聽聞的殺夫案，李姓前空姐與丈夫透過鸚鵡社團相識、相戀，交往5個月後隨即閃婚，不料李女事後在網路上控訴遭到公婆霸凌，甚至還被婆婆咬傷，而婆婆也反控媳婦李女動手，自己常常遭對方狠踹、賞巴掌、掐頸，還向警方聲請保護令。對於這起家暴案，雙方各說各話，一度成為羅生門。

不料2021年3月11日清晨，這起家庭糾紛越演越烈，李女與丈夫楊男因故發生口角，李女竟情緒失控，提油縱火燒夫，造成楊男全身80%二度灼傷，而李女自己則是全身45%二至三度灼傷，2人雙雙被送往醫院急救。起初楊男意識還算清楚，但由於燒傷面積實在太大，送醫後狀況急轉直下，搶救45天後仍宣告不治死亡，李女也因此遭依殺人罪起訴，一審判刑15年，李不服上訴，台中高分院雖撤銷原判決，但仍判處15年，目前案件上訴三審，仍在審理中。

由於李女2022年因家暴前婆婆，遭法院依家暴、傷害罪判刑6月，收押後直接服刑，今期滿恐將出獄，令前夫一家寢食難安、十分憂心。對此，副典獄長李敬樑今也出面回應，李女雖然服刑期滿，但因另案今天將繼續接押，目前在監內狀況、生活起居一切正常，確定不會出監。

▼台中女子監獄副典獄長李敬樑說明李女在監狀況。（圖／記者白珈陽攝）