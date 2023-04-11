3好友辭職「All in存款」開速食店！1個月後賠光：1天進帳不超百元

▲年輕人創業要謹慎。（示意圖／視覺中國CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

河南鄭州市一家漢堡店開業一個月以來，每天的營業額僅有79.2元人民幣（人民幣，下同），引起了社會的廣泛關注和討論。該店的蔡姓老闆和他的兩個朋友，辭掉正職工作，把所有積蓄拿出，合夥投資了20多萬元，但是卻無法盈利，以至於現在無法支付員工的薪資。

據《白鹿視頻》報導，4月7日，蔡男和2個朋友合夥投資20多萬開店賣漢堡，然而已開業一個月，一天的營業額卻僅有79.2元。

當事人蔡男苦笑，基本每天賣不到100元，店裡的員工都是合夥人，其中1個合夥人以前做餐飲行業，另外2個以前上班現在也辭職了，拿出積蓄破釜沉舟開店，但現在也付不出薪資。

蔡男對預備開店的年輕人說，不要單純地為了夢想而去做，還是要考慮市場和現實問題。

他進一步指出，雖然在開業前做了充分的市場調研和前期準備工作，但是由於競爭激烈、商品同質化等種種原因，賣不出去。

對於這一事件，許多網友紛紛發表自己的看法，「現在的市場競爭越來越激烈，創業並不是一件容易的事情，需要有充分的計劃和準備，而且需要做出獨特的賣點，才能有機會在市場上立足」、「創業之路充滿了風險和挑戰，需要有堅定的信念和勇氣，同時也需要謹慎地考慮市場的實際情況，制定出符合實際的營銷策略，才能在市場上獲得成功」。