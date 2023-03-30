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【廣編】北市青創貸款「3免」政策全國最優惠

▲▼北市青創貸款「3免」政策全國最優惠。（圖／北市產業局提供）

圖、文／北市產業局提供

北市產業局於日前將青年創業貸款納入363振興融資加碼方案，除提供原有全國最優惠的利息全額補貼外，更享有全國地方政府首創「信保手續費全額補貼」的配套措施，同時再提供至少6個月的貸款寬限期，讓3免措施「免利息、免信保手續費、獲貸後前6個月免繳款」，成為北市青年朋友在創業的道路上，最強而有力的後盾。

即日起至5月15日止，欲申請北市青年創業貸款者，其負責人設籍北市1年以上18至45歲市民，並曾參與政府創業輔導相關之課程達二十小時以上，所營公司或商業登記於北市未滿5年者，即可申請；另如欲申請北市中小企業貸款，則符合中小企業融資貸款申請條件，其公司或商業設立於北市，且實際營業1年以上即可申請；同時為擴大服務與撥貸效率，青年朋友在申貸時提供玉山銀行和台北富邦銀行由企業逕予選擇，有效強化北市振興融資專案之服務效益。

如欲申請之企業朋友可透過線上、郵寄與親臨櫃檯均可受理，歡迎民眾多加利用；其中線上申請部分，透過台北市民服務大平台(https://reurl.cc/jl3122)於線上即可完成申請，另相關完整振興融資專案資訊亦可至「臺北市融資貸款申辦網」(https://www.easyloan.taipei//)「363振興融資專區」查詢，亦歡迎民眾加入「北市產業融資服務line帳號」提供24小時線上智能客服諮詢，或電洽市民專線1999轉分機6616、6626或1229洽詢，更多資訊可至「臺北市融資貸款申辦網」(https://www.easyloan.taipei/)查詢。

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