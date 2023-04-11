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囡仔昌之死成絕命設局！乾侄被開槍丟包慘死　嗆聲誘殺音檔曝光

記者林悅／台南報導

台南徐姓男子遭槍殺丟包醫院身亡，死者親友指控，兇嫌利用死者年輕氣盛，容易被激怒，且獲悉平日十分敬重的「囡仔昌」意外車禍自撞去世，疑利用此一機會設局用「囡仔昌」之死來激死者，逼他出面，再痛下殺手。

▲台南徐姓男子遭槍殺丟包醫院身亡，死者親友指控，兇嫌利用死者十分敬重的「囡仔昌」意外去世，設局激怒死者逼他出面，再痛下殺手，並提供嗆聲錄音檔佐證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南徐姓男子遭槍殺丟包醫院身亡，死者親友指控，兇嫌利用死者十分敬重的「囡仔昌」車禍自撞死亡，設局激怒死者逼他出面，再痛下殺手，並提供嗆聲錄音檔佐證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

死者親友指出，整起事件起因係「舊恨新仇」引發，「舊恨」是在1年前，死者曾遭疑是幕後唆使者打傷人，雙方結下樑子，而「新仇」是死者曾去兇嫌「小峰」家外面，擄走「小峰」的小弟，引發「小峰」不爽，後來死者雖放人，但「小峰」在網路十分氣憤地嗆死者「侵門踏戶」，。

死者親友指出，未料死者暱稱舅舅、平日頗敬重的「囡仔昌」劉子賢在國道自撞身亡，而後引發死者遭外號「小峰」的林姓男子持槍射殺；死者親友懷疑死者遭對方設局殺害，因為林嫌故意激怒死者的一段關鍵「嗆聲」音檔曝光，音檔中「小峰」嗆：「真的等到很無聊，我想，不然就乾脆一點，別囉唆，今天不是你死就是我死，要的話就今天一次解決，不是你去陪囡仔昌，就是我去陪囡仔昌，要嗎？咱們兩個兄弟，拍謝，說錯了，你不是我兄弟，咱們兩個同輩的，咱兩個處理，你覺得怎樣？」。

死者親友認為，疑是與「小峰」私交甚篤的幕後唆使者，兩人明知死者年輕氣盛，且平日頗敬重的「囡仔昌」劉子賢自撞身亡，就計劃利用此一契機設局要殺害掉死者，即由「小峰」開始不斷刻意嗆死者、激怒死者，死者一怒之下，才會帶著女友從桃園趕回台南，要與對方輸贏。

▲台南徐姓男子遭槍殺丟包醫院身亡，死者親友指控，兇嫌利用死者十分敬重的「囡仔昌」意外去世，設局激怒死者逼他出面，再痛下殺手，並提供嗆聲錄音檔佐證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

死者親友說，「小峰」夥同眾友人，帶上槍枝及刀，8日凌晨先前往雙方相約的永康交流道旁的家具店門口，要與死者輸贏，雙方到了現場，即有人說：「這裡太醒目，要輸贏去別處」，雙方人馬即轉往永康民松路及平道十二路附近。根據現場目擊者說，幕後唆使者不知是沒下車，還是真的未到場，對方是由「小峰」帶頭，話沒說幾句就衝突了，「小峰」持槍先對空鳴槍，死者與對方人馬開始追逐，結果被對方圍堵，接著就中槍了。

死者中槍倒地後，其女友要拉死者上車，但「小峰」一行人竟駕車繞回現場，強將死者拉上車，並嗆：「人我們要帶走，上面有交代」，接著驅車至安南醫院，將死者丟包在急診處門口，造成急救不治死亡。

死者親友說，目前檢警查到22歲林嫌、28歲林嫌、22姓周嫌等3人，但3名嫌犯於偵詢時並未吐實，也沒有供出幕後唆使者，死者親友懷疑3嫌想「扛起來」，死者親友強調，檢警一定要將幕後真正唆使人抓到，釐清案情，勿枉勿縱，給家屬真相，還死者公道。

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