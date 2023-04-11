台南續推輔具便民服務措施　社會局提供醫院型輔具服務據點

▲社會局積極媒合資源推動各項輔具服務，2023年起積極設置醫院型輔具服務據點，目前已有台南市立安南醫院與佳里奇美醫院加入輔具服務據點行列。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「活力台南，全齡照顧」是台南市長黃偉哲第二任期的重要施政方向，有感於輔具對民眾生活品質提升至關重要，社會局積極媒合資源推動各項輔具服務，2023年起除結合台南市各大醫療院所合作推動「出院準備轉介輔具服務」外，也積極設置醫院型輔具服務據點，目前已有台南市立安南醫院與佳里奇美醫院加入輔具服務據點行列。

社會局長盧禹璁表示，為提供更貼近行動不便市民的輔具服務，社會局近年來結合衛生所、社福中心、活動中心設置輔具服務據點，就近提供民眾輔具評估與租借、維修服務，醫院是第一線收治各式病患的場所，民眾可能因失能、事故等狀況住院治療而產生輔具需求，另考量多數身心障礙朋友有就診、復健等需求時也會前往醫院，因此社會局自2023年起積極結合醫療院所設置醫院型輔具服務據點，讓有輔具需求之市民享有更便利的服務。

社會局指出，醫院型輔具服務據點計畫推出後，安南醫院及佳里奇美醫院率先響應，由社會局委外合作單位定時駐點提供各類輔具問題諮詢、評估、維修及租借媒合等服務，提供住院、門診病人及鄰近行政區的市民朋友近便性的輔具服務。安南醫院設於復健部大樓一樓服務台設置輔具服務據點，每週二上午9點至12點；佳里奇美醫院設於B棟1樓11診，每週四上午8時半到11時半提供服務。



安南醫院林聖哲院長提到，他在醫院、衛生局多年服務經驗發現，首次重病住院的病人，對生活輔具、醫療輔具等資訊都非常陌生，多數民眾不知道如何申請或辦理政府補助，社會局到醫院場域設置專門的服務據點，提供一站式輔具服務窗口，對病人、家屬或醫院而言是最直接的幫助。

社會局為提供身障者普及式的輔具服務，逐年增加各層級之服務據點，目前已設置3處輔具中心，2處醫院型輔具據點、6處社區型輔具據點及38處二手輔具資源站，同時也與20家醫療院所簽署出院準備計畫輔具合作意向書，當發現有需要輔具服務之民眾，直接由醫院端協助轉介給社會局委託辦理的3處輔具資源中心，由輔具中心直接聯繫民眾提供服務，減少民眾反覆詢問及來回奔波的時間。

輔具資源相關位置可至「台南市輔具資源整合網」查詢；永華輔具中心(位於東區無障礙福利之家，06-2098938)、佳里輔具中心(位於佳里工業區管理中心，06- 7266700)、官田輔具中心(位於官田老人養護中心，06-5790636)，有任何輔具相關問題皆可電話諮詢。