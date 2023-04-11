吳釗燮：去年中國環台軍演較嚴重　「保衛台灣是我們自己的責任」

▲外交部長吳釗燮接受外媒《彭博社》專訪。（圖／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

中共解放軍8日至10日展開環台島戰備警巡和「聯合利劍」軍演，引發國際社會關切。外交部長吳釗燮近日接受外媒《彭博社》（Bloomberg）專訪時表示，去年共軍海空演習曾發射飛彈飛越台灣上空，同時合併認知作戰、網攻及經濟脅迫，故整體而言較為嚴重，而此次共軍機艦海空演習的強度和去年近似，中國也同樣發動認知作戰，竭盡所能地威脅台灣。

吳釗燮4月10日接受《彭博社》專訪，訪談內容已於10日以「台灣表示中國軍演類似裴洛西議長訪台時之反應（Taiwan Says China Military Drills Similar to Pelosi Response）」為題，於該媒體網站刊登，廣獲各界關注。

吳釗燮對中國以總統蔡英文近期過境美國與眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會晤為藉口，再度操弄類似去年時任眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後的軍事恫嚇，予以嚴正抨擊。

吳釗燮應詢表示，去年共軍海空演習曾發射飛彈飛越台灣上空，同時合併認知作戰、網攻及經濟脅迫，故整體而言較為嚴重；而此次共軍機艦海空演習的強度和去年近似，中國也同樣發動認知作戰，竭盡所能地威脅台灣。

吳釗燮強調，中國行徑與聯合國憲章和平解決爭端的宗旨，完全背道而馳。我國元首出訪友邦時過境美國，是行之有年的慣例，總統每次過境美國時，都有許多國會領袖希望晤面，我方也表示歡迎。蔡英文此行並無例外，美國行政部門也一再表示中國無須過度反應。實際上，無論去年裴洛西訪台，或日前蔡英文與麥卡錫會晤，都是中國對台軍演的藉口，國際社會應明白對中國表示這種行為無法接受。

吳釗燮重申，「保衛台灣是我們自己的責任，我們也有自衞的堅定決心。面對中國謀我野心，政府會持續加強防衛及備戰能力，以遏止中國企圖快速奪台的幻想」。

吳釗燮進一步說明，我國將持續與美國密切合作，以落實各項國防備戰工作，並強化我國應對中國認知戰、網路攻擊的能力。區域內友好國家，如日本、南韓等民主國家，都陸續發聲，反對中國片面改變台海現狀。我國政府誠摯感謝美國根據《台灣關係法》及對台「六項保證」長期提供台灣防衛所需武器，這對台灣的生存至關重要，也感謝國際社會不斷關注中國對區域內國家的威嚇行徑，給予台灣最大支持。