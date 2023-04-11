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達賴喇嘛遭轟欠調查！　要男童「親我舌頭」道歉仍被撻伐

記者張靖榕／綜合外電報導

藏人精神領袖達賴喇嘛近期公開接見一名印度男童，但在嘴對嘴親吻對方後說「吸我的舌頭」的影片，卻引起各界撻伐。儘管事後達賴喇嘛在各大社群平台發布公開道歉聲明，仍有許多憤怒的人表示應該調查達賴喇嘛，不少人也質疑儘管西藏有「吐舌禮」，但也不是達賴喇嘛當天的做法。

▲達賴喇嘛行為引發眾怒。（圖／路透）

▲達賴喇嘛行為引發眾怒。（圖／路透）

達賴喇嘛接見印度男童的影片在網路上流傳，男童上台與他擁抱後，達賴喇嘛示意對方親自己臉頰，等男童親吻及擁抱完後，達賴喇嘛指自己的嘴，並與男童輕碰嘴唇。雙方碰完額頭後，達賴喇嘛說「吸我的舌頭」，隨即與男童吐出舌頭，但並未真正碰觸，最後達賴喇嘛以擁抱結束會面，示意剛才是玩笑，引起現場一陣歡笑。

達賴喇嘛一向喜歡開玩笑的作風已非新鮮事，不過此次與男童的會面方式引起許多人的不快與撻伐。達賴喇嘛在推特、臉書和Instagram都發布聲明，表示願向男童及其家屬，以及全世界的友人道歉，小編在最後一段寫道，「尊者經常在人前以天真好玩的方式開玩笑，即便在公共場合或鏡頭前都是如此，他對本事件感到遺憾。」

聲明一出再次引發抨擊，網友和意見領袖紛紛留言，「他應該接受調查，整起事件都讓人非常不舒服」、「精神領袖做出令人不舒服的行為，他肯定需要被調查，他可以在公眾場合做出這種事，你完全不知道私底下他會做出什麼」、「男童的父母沒有在現場巴他的頭真的算他走運」、「這是一種傳播病菌的途徑」。

不過也有網友表示，「達賴喇嘛愛開玩笑是真的，他也證明了沒人能逃過肉體的奴役，他老了腦部也退化了，他是屬於上一個時代的人」、「好了你們這些活在取消文化中的人請記得，達賴喇嘛強烈的信仰都是基於同情，在你們忙著取消他之前先思考一下。同情、愛和原諒，我們所有人都值得而且需要這些。」

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