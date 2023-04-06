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高雄火警悶燒2天！恐怖濃煙壟罩林園　住戶抗議：快咳死了

▲▼林園火警。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲林園一處農地發生火警，火勢燃燒2天。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市林園區5日上午發生一起火警，現場燃燒1500平方公尺的廢棄物，火勢於今(6日)才完全撲滅，當地民眾抱怨「煙霧瀰漫，快咳死了」。市議員邱于軒追查，發現這處農地違法堆置廢棄物已2年，曾被環保局取締，卻未即時移除。環保局表示，這次火災悶燒2天，違反空汙法最高可裁處500萬元，且涉公共危險罪將移送法辦。

林園區中芸三路靠近加油站的一處農地，5日上午10點23分發生火警，消防隊到場後，發現現場燃燒雜草和廢棄木材，地點鄰近中油公司廠房、加油站和工廠，指揮官立即指示救災人員佈線搶救並請求支援。

▲▼林園火警。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲火警靠近加油站，讓當地住戶人心惶惶。（圖／記者許宥孺翻攝）

火勢一度於中午撲滅，但因廢棄物堆積範圍廣又深，現場人員持續配合重機具開挖射水，進行殘火處理，火勢直到今日上午才完全撲滅。

高雄市議員邱于軒表示，中芸三路火警悶燒2天，林園民眾昨天已經忍受一整天，當地住戶紛紛抗議：「鬧區都是煙霧瀰漫，味道很濃，快咳死了」、「臭味真的快把我們熏死了」。

▲▼林園被濃煙壟罩兩天。（圖／邱于軒議員提供）

▲▼林園被濃煙壟罩兩天。（圖／邱于軒議員提供）

▲▼林園被濃煙壟罩兩天。（圖／邱于軒議員提供）

邱于軒追查，發生火警的農地在2021年4月已被環保局取締違法堆置廢棄物，但這2年多來卻沒有積極管理清運，不僅造成空屋也造成地方公共安全的威脅，怒批環保局管理怠惰。

環保局表示，2021年4月21日派員至林園區中芸三路稽查，發現堆置大量廢木材，龔姓男子承租土地後，又借給劉姓、黃姓男子堆置廢木材，未經主管機關許可，提供土地堆置廢棄物，另查獲3家業者非法清運廢木材。相關行為人涉犯廢清法第46條刑責規定，環保局已於2021年6月2日移送法辦。

▲▼林園被濃煙壟罩兩天。（圖／邱于軒議員提供）

▲▼火警現場違法堆置大量廢棄物。（圖／邱于軒議員提供）

▲▼林園被濃煙壟罩兩天。（圖／邱于軒議員提供）

環保局說明，這次火災悶燒事件已持續約2天，堆置行為人違反空污法第32條規定，將依法告發。個人部份，裁處最高10萬元罰緩；公司部份，裁處最高500萬元罰緩；另涉犯公共危險罪部分，依刑法第175條規定移送法辦。

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