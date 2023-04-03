真相視角影片！騎士等21秒催油門迴轉　紅牌重機出彎直線擊落

記者蔡文淵、莊智勝、劉人豪／苗栗報導

今(3日)上午9時30分許，苗栗縣獅潭鄉台3線新莊隧道南向出口處發生車禍事故，一輛紅牌重機剛出隧道，就撞上準備要迴轉的機車騎士，2人雙雙噴飛，而事發當時隧道前方高處的監視器畫面也曝光，騎士在路口等了21秒後起步，被恰好經過的重機撞擊車尾噴飛，倒地滾了一圈後起身，詳細肇因還有待進一步釐清。

▲機車騎士迴轉時跟直行紅牌重機撞上。（圖／記者蔡文淵翻攝）

從影片中可看到，19歲黃姓機車騎士與友人行經該路段時，停在路肩位置準備迴轉，等了14秒左右對向一輛機車經過，不過黃男沒有起步，再等6秒後一輛紅牌重機經過後，黃男加油門迴轉，沒想到起步才1秒，就被恰好經過的紅牌重機騎士26歲葉男撞上車尾，導致黃男人車倒地，在地上滾了一圈即刻起身，衝上前查看葉男傷狀況。

而紅牌重機的行車紀錄器可看到，葉男當時沿著台3線向南行駛，不料才剛騎出新莊隧道不久，黃男突然迴轉橫擋路中，葉男來不及反應當場攔腰撞上，重機已時速57公里的速度在地上滑行數公尺才停下。

▲苗栗台3線紅牌重機撞上迴轉機車。（圖／記者蔡文淵翻攝）

警方初步了解，葉男左肩膀疼痛、左膝擦傷；而黃男則是左膝有4公分開放性傷口，2人均無酒駕，意識清醒，送醫後沒有生命危險，詳細事故原因、肇責歸屬，還有待進一步調查釐清。