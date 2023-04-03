　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

真相視角影片！騎士等21秒催油門迴轉　紅牌重機出彎直線擊落

記者蔡文淵、莊智勝、劉人豪／苗栗報導

今(3日)上午9時30分許，苗栗縣獅潭鄉台3線新莊隧道南向出口處發生車禍事故，一輛紅牌重機剛出隧道，就撞上準備要迴轉的機車騎士，2人雙雙噴飛，而事發當時隧道前方高處的監視器畫面也曝光，騎士在路口等了21秒後起步，被恰好經過的重機撞擊車尾噴飛，倒地滾了一圈後起身，詳細肇因還有待進一步釐清。

▲▼台3線車禍。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲機車騎士迴轉時跟直行紅牌重機撞上。（圖／記者蔡文淵翻攝）

從影片中可看到，19歲黃姓機車騎士與友人行經該路段時，停在路肩位置準備迴轉，等了14秒左右對向一輛機車經過，不過黃男沒有起步，再等6秒後一輛紅牌重機經過後，黃男加油門迴轉，沒想到起步才1秒，就被恰好經過的紅牌重機騎士26歲葉男撞上車尾，導致黃男人車倒地，在地上滾了一圈即刻起身，衝上前查看葉男傷狀況。

而紅牌重機的行車紀錄器可看到，葉男當時沿著台3線向南行駛，不料才剛騎出新莊隧道不久，黃男突然迴轉橫擋路中，葉男來不及反應當場攔腰撞上，重機已時速57公里的速度在地上滑行數公尺才停下。

▲▼苗栗台3線紅牌重機撞上迴轉機車。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲苗栗台3線紅牌重機撞上迴轉機車。（圖／記者蔡文淵翻攝）

警方初步了解，葉男左肩膀疼痛、左膝擦傷；而黃男則是左膝有4公分開放性傷口，2人均無酒駕，意識清醒，送醫後沒有生命危險，詳細事故原因、肇責歸屬，還有待進一步調查釐清。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／新北民宅大火！　男無呼吸心跳
拔魚缸插頭「害死2條魚」老公氣炸！　人妻賠5千嗆：我比不上魚
真相視角影片！騎士等21秒催油門迴轉　紅牌重機出彎直線擊落
全日空系統當機「22航班取消」！　2900旅客擠爆櫃台畫面曝
快訊／「最美里長」陳紫渝現身T1職籃　開球秀神射
拜登宣布重大災難！龍捲風已逾32死　投入聯邦援助
洩漏景甜私密片　張繼科遭5品牌急切割...貼文全刪光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／三峽民宅1樓起火...20mins撲滅　1男無呼吸心跳送醫搶救

真相視角影片！騎士等21秒催油門迴轉　紅牌重機出彎直線擊落

墾丁台灣祭萬人嗨爆！媽媽哭臉「小孩不見了」　警30min找到人

蘇花北向車潮開始了！這2天達尖峰　機動實施「雙線單線輪放」

「阿珠！我來了」　白髮嬤車禍送醫...現實版瓊瑤劇暖炸一票人

夫妻逛桃園海芋季回家找不到車　以為遭竊急報警竟是記錯停車位

連假第三天「極限訓練」！全副武裝測體能　台北英雄艱苦畫面曝

才剛騎出隧道口…紅牌重機「攔腰撞迴轉機車」！2騎士慘噴飛

國1彰化8小時5車禍！小客車翻覆...3人受傷　北向車潮開始湧現

男大生夜店狂歡要續攤　機車騎上人行道慘了！後座同學連坐罰

ENERGY真的合體了！　世紀同台五月天重現《放手》

貓咪趁主人休息狂咬頭！　被發現秒裝睡眼睛閉死死

汪小菲現身了：向記者鞠躬道謝　「回到台灣像回到家一樣」

劉書宏牽手斯亞「錄影現場開約」！　曝3年前沒發展主因：身邊有茵聲

混血女逛市場被當成幫傭　白目大嬸再嘴1句她氣炸

馬英九解釋中華民國憲法　「台灣、大陸是一個中國」

白靈遇蔡振南「講話都聽無XD」　求加戲曹佑寧：進來進來

鏟屎官睡懶覺！貓咪輕聲呼喚　魔掌「溫柔拍拍」討食：起床了

五月天聊「射手」歪樓改射...　蕭秉治國中當五迷！阿信：我也國中啊

國道1號7車連環撞！　21歲女噴飛遭輾當場亡

快訊／三峽民宅1樓起火...20mins撲滅　1男無呼吸心跳送醫搶救

真相視角影片！騎士等21秒催油門迴轉　紅牌重機出彎直線擊落

墾丁台灣祭萬人嗨爆！媽媽哭臉「小孩不見了」　警30min找到人

蘇花北向車潮開始了！這2天達尖峰　機動實施「雙線單線輪放」

「阿珠！我來了」　白髮嬤車禍送醫...現實版瓊瑤劇暖炸一票人

夫妻逛桃園海芋季回家找不到車　以為遭竊急報警竟是記錯停車位

連假第三天「極限訓練」！全副武裝測體能　台北英雄艱苦畫面曝

才剛騎出隧道口…紅牌重機「攔腰撞迴轉機車」！2騎士慘噴飛

國1彰化8小時5車禍！小客車翻覆...3人受傷　北向車潮開始湧現

男大生夜店狂歡要續攤　機車騎上人行道慘了！後座同學連坐罰

馬英九會見重慶書記袁家軍　盼兩岸消除敵意！擴大青年、經貿交流

布里悍？布理悍？廠商出包　聯盟提醒下次不能再穿

他連續兩年警告：千萬不要太早買房！　關鍵原因曝

快訊／三峽民宅1樓起火...20mins撲滅　1男無呼吸心跳送醫搶救

高雄澄清湖驚現「粉紅大白鷺」疑遭惡意染色　屏東小白鷺也受害

胡智爲本周正常登板　餅總看勝騎士：有點像鋼龍

華碩首款電競掌機ROG Ally來了　內建AMD特製APU隨時打一場

真相視角影片！騎士等21秒催油門迴轉　紅牌重機出彎直線擊落

女友小鳥胃要幫清剩飯嗎？　他1張「吃剩便當照」卻爆論戰

兒童節到森林溜小孩！　林務局14座遊樂區「12歲以下免門票」

地震突襲！老公秒醒護妻逃離屋　網讚：最閃的影片...嫁對人了！

社會熱門新聞

女子凌晨不厭亭下車　運將打電話救她一命

快訊／妻玩股票賠500萬！夫盛怒揮棍打死她

獨／看完五月天送進ICU　29歲新竹妹現況曝

聯結車輾爆男騎士　家屬見破碎遺體跪地痛哭

飛官激戰應召妹「屁股不錯」　下場超慘

沙灘上趴臥人影　釣客走近「驚見女屍」

21歲爸生3胎全當出氣桶　虐死44天嬰重判

即／連假第3天！國1汐止段4車追撞　占內車道回堵5km

21歲情侶國道雙亡　家屬悲痛：不知她有車

即／21歲情侶遭二度追撞雙亡　2駕駛交保金額曝

男騎士遭開單　「反賺8萬」狂謝警察

喝大杯美式+冰塊　超商女店員沒付錢挨告

快訊／社區中庭「砰一聲」巨響！1女墜樓亡

應徵女牙助先簽「詭異協議」　名牙醫3度伸手賠慘

更多熱門

相關新聞

紅牌重機攔腰撞迴轉機車！2騎士慘噴飛

紅牌重機攔腰撞迴轉機車！2騎士慘噴飛

苗栗縣獅潭鄉台3線新莊隧道南向出口處今(3日)上午9時30分傳出事故，一輛紅牌重機剛騎出隧道不久，即見前方有另輛普通重機迴轉，騎士反應不及當場攔腰撞上，2人雙雙噴飛。救護人員獲報到場時，2人意識均清楚，一人自述左肩膀疼痛、另一人則是左膝有4公分開放性傷口，均無生命危險，2人也無酒駕情事，詳細肇因還有待進一步釐清。

沙灘上趴臥人影　釣客走近「驚見女屍」

沙灘上趴臥人影　釣客走近「驚見女屍」

MotoGP杜卡迪攻佔阿根廷頒獎台

MotoGP杜卡迪攻佔阿根廷頒獎台

MotoGP翻桌哥翻盤阿根廷周六戰報

MotoGP翻桌哥翻盤阿根廷周六戰報

垃圾車鬼迴轉機車煞不住　騎士撞進車斗險被載走

垃圾車鬼迴轉機車煞不住　騎士撞進車斗險被載走

關鍵字：

苗栗台3線重機迴轉

讀者迴響

熱門新聞

快刪！大陸電商APP能控制用戶手機

才剛和李心潔合唱　美秀集團深夜突拋震撼彈

女子凌晨不厭亭下車　運將打電話救她一命

他想色色都傳1表情！一票妹子嚇傻：不敢用了

快訊／妻玩股票賠500萬！夫盛怒揮棍打死她

蘿莉塔懷胎「在小巨蛋滑倒」緊急送醫！

妹子「帳號輸成卡號」急了！補救方式曝

ENERGY牛奶消失18年「已是3公司CEO」！

小夫妻夜市一天爽賺近4萬！眾人一看食材全不信

快訊／國道變「大型停車場」　回堵14公里路段曝

獨／看完五月天送進ICU　29歲新竹妹現況曝

男子匝道口下跪舉牌「媽媽住院請幫忙」

謝金燕鬆口認與林志穎「驚人關係」

全台連下2天！　轉雨時間曝

閱鵰無數！女優曝男人「完美尺寸」

更多

最夯影音

更多
ENERGY真的合體了！　世紀同台五月天重現《放手》

ENERGY真的合體了！　世紀同台五月天重現《放手》
貓咪趁主人休息狂咬頭！　被發現秒裝睡眼睛閉死死

貓咪趁主人休息狂咬頭！　被發現秒裝睡眼睛閉死死

汪小菲現身了：向記者鞠躬道謝　「回到台灣像回到家一樣」

汪小菲現身了：向記者鞠躬道謝　「回到台灣像回到家一樣」

劉書宏牽手斯亞「錄影現場開約」！　曝3年前沒發展主因：身邊有茵聲

劉書宏牽手斯亞「錄影現場開約」！　曝3年前沒發展主因：身邊有茵聲

混血女逛市場被當成幫傭　白目大嬸再嘴1句她氣炸

混血女逛市場被當成幫傭　白目大嬸再嘴1句她氣炸

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/14(五)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面