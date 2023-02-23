登山留廚餘果皮恐危野生動物　玉管處提醒糧食計畫4原則

▲登山遺留廚餘可能改變野生動物習性、引發人畜衝突，圖為高山協作員於4年多前近距離拍攝到台灣黑熊現身向陽山屋內，完全不畏懼人類。（圖／資料照片，天馬登山隊提供）

記者高堂堯／南投報導

近期從事登山活動的民眾越來越多，但偶有民眾誤當享樂旅遊，甚至將山下的飲食方式也帶上山；玉山國家公園管理處提醒，登山屬體力消耗大的激烈運動，需透過充分休息及補充飲食來恢復，因此不可輕忽登山糧食計畫，透過高能量、輕量化、低廚餘等原則，才能保有充沛體力，安全登頂、平安下山。

玉管處指出，準備登山食材須掌握下列原則：第一是營養均衡，易吞嚥；其次是耐保存，免除食品安全衛生疑慮；第三是重量輕，可在山下將多餘的包裝拆除,順便減少帶上山的垃圾；第四點則是食物份量的掌控，不論是大眾路線或鮮有人跡的山徑，絕對不可將果皮或廚餘遺留在山上。

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▲排雲山莊腹地狹小，無法增設新設施，也禁止室內炊煮。（圖／玉山國家公園管理處提供）

玉管處強調，遺留果皮或廚餘會改變野生動物的習性，最明顯的案例就是台灣黑熊已越來越常出沒在靠近山屋的區域，黃喉貂、黃鼠狼等也會直接到山屋、帳篷內偷取食物，台灣噪眉甚至因慣吃人類食物，被冠上「垃圾鳥」的綽號；當野生動物受氣味吸引前來山屋附近覓食或向人類索取，有可能誤食塑膠垃圾影響健康，或發生人畜衝突事件、共通傳染疾病的問題。

玉管處表示，從事登山活動可接受純淨的大自然洗禮，所以受民眾們喜愛，而維護山林生態系健全及環境清潔更是重要，特別呼籲在準備登山糧食時，減少自身及山林環境的負擔，讓登山過程安全又健康。