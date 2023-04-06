李永然4／8於宏國德霖科大演講「共有不動產裁判分割實務解析」

▲李永然律師4月8日下午兩點將擔任宏國德霖科技大學不動產經營系「與大師有約講座」嘉賓，演講主題為「共有不動產裁判分割實務解析」。 （圖／資料照）

記者王淑君／台北報導

永然聯合法律事務所所長李永然律師執業四十餘年，對於法律實務有非常豐富的經驗，也十分樂於分享及傳遞法律知識，此次受到宏國德霖科技大學不動產學院鄭建銓院長之邀，於民國112年4月8日（星期六）下午2時至4時，擔任宏國德霖科技大學不動產經營系「與大師有約講座」演講嘉賓，演講主題為「共有不動產裁判分割實務解析」。

在「有土斯有財」的傳統觀念影響下，許多人都喜歡以購買不動產來累積財富，並傳承給子孫，然而一旦被繼承人離世，這些財產就成為「遺產」，當繼承人有二人以上時，就會發生「不動產共有」的情形，若是繼承人間關係和睦，透過「協議分割」完成遺產登記，各自取得遺產的權利範圍，是最好的結果；但實務上常見繼承人有二人以上時，多因遺產的範圍認定（有些涉及「借名登記」、分配不均，導致感情交惡，紛爭不斷，這時候就希望能透過法律途徑來爭取自己的權益，即「法院的裁判分割」。

本次演講，永然聯合法律事務所李永然律師將以自身的實務經驗及法律專業，透過六個方向加以解析「共有不動產裁判分割」：一、共有不動產的種類與處分；二、共有不動產的分割；三、分割共有物訟爭類型；四、繼承人分割遺產不同於共有不動產分割；五、分割共有物之訴訟程序事項；六、判決分割後之登記與強制執行。提供現場師生及聽眾們對於「共有不動產裁判分割」有更深入了解。

演講當日，李永然律師也會免費贈送所有與會者每人一冊由永然法律基金會捐印的《遺產與共有不動產分割法律實用手冊》，藉以推廣共有不動產的法律知識，讓大家在面臨共有不動產法律問題時能有所依循的方向。

「與大師有約講座——共有不動產裁判分割實務解析」主講人為李永然律師，時間在民國112年4月8日下午兩點，地點於宏國德霖科技大學堉琪樓B1國際會議廳（新北市土城區青雲路380巷1號）。