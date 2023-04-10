蔡東利／從《黑暗榮耀》看屍體相驗程序

▲韓劇《黑暗榮耀》上線後掀起關於校園霸凌的諸多討論。（圖／NETFLIX提供）

筆者最近看到廣大鄉民推坑韓劇《黑暗榮耀》，也不免俗的跟起這股追劇風潮。該劇劇情主要講述女主角文同珢就學期間遭到同學的校園霸凌後，長大後對加害者復仇、反擊的故事。受害者除了文同珢之外，另有一位受害者尹昭熙，她因為霸凌而墜樓身亡，尹昭熙的母親認為女兒是被殺害，無法接受警察以自殺結案，所以拜託醫院院長將大體放在冷凍室保存，以待日後重啟調查。

在台灣，如因疾病死亡，可由醫師或當地衛生機關檢驗屍體後，開立死亡證明書，之後再持該證明書辦理殯葬及向戶政機關辦理死亡登記手續。但如果不是因為疾病死亡或懷疑非因疾病而死亡，也就是醫師無法認定是疾病造成死亡之情況下，則由檢察官會同法醫師一同相驗屍體，並酌審屍體現場之跡證、死者交友狀況、保險金額、病史等綜合判斷，如可初步判斷死因，且認為並無他人涉犯刑責造成死者死亡，此時，既無開啟犯罪偵查之必要，則由檢察官開立相驗屍體證明書交由家屬辦理殯葬。如認為死者死因有疑，此時就有透過解剖了解死因之必要。

傳統的解剖是取出死者器官後進行切片、採樣、化驗，以進一步確認死者之死因，但近年來，實務上解剖前會先透過電腦斷層設備（CT）協助相驗解剖，法醫師可透過電腦斷層掃描影像對各種傷病類型鑑識有更精準之判斷，並在解剖前，透過影像判讀，了解死亡原因可能發生之部位，進而於解剖過程中以更有效率之方式找出死因。科學儀器之輔助，將可有效提升死因判斷之正確性及效率。

因此，韓劇中將大體放在冷凍室保存多年的情形，在台灣並不會出現，家屬如認為死亡原因與檢察官所認定不同，司法實務上多透過解剖來確認死因。然有鑑於國人多有不捨死者於死亡後，仍遭受刀切之苦，或有保存完整大體之想法，對於檢察官所為之解剖決定持反對意見。然而，檢察官解剖之決定或因單純從屍體外觀無法確認死因，或有案件偵辦之必要，甚或訴訟上證據搜集之必要，正反權衡之下，實宜透過解剖程序幫助死者在法庭上發聲。

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●蔡東利，士林地檢署檢察官，台灣司法人權進步協會理事。以上言論不代表本公司立場。