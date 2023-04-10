長孫把透天賣了！84歲嬤被趕出「睡門口」抗議　關鍵原因曝

▲台中一名84歲阿嬤控訴長孫將房子賣了，昨日被趕出家門，決定睡在門口抗議。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市一名84歲陳姓阿嬤控訴房子遭孫子賣掉，昨日被孫女「請出」屋外，一度發生肢體衝突，最終阿嬤被鎖在門外不得進入，因而也睡在門外一整晚。阿嬤控訴：「房子是自己和先生一手打拚起來，就連蓋房子也是自己，當然要守在這裡！」阿嬤二女兒表示，阿嬤固執，不願意去其他地方，很擔心她情緒太激動。遭指控換鎖的孫女表示，一直都有跟阿嬤溝通，已經無法繼續住在這，但是阿嬤不願意搬離。

事發地點就在台中市南區某透天民宅，一名陳姓阿嬤整晚守在家門口，頭上綁著「抗議」布條，只能孤身睡在躺椅上，屋子甚至被噴上紅漆，就是阿嬤表達抗議的方式。阿嬤表示，昨日大孫女帶著鎖匠來要換鎖，自己一回家才知道，情急之下抱住他們，但依舊被換掉，為了表達不滿，只能睡在門口，老人家露宿街頭立刻引起附近民眾關心。

▲▼阿嬤50多年老厝在多年前過戶給長孫，但長孫投資失利決定出售，阿嬤不滿為此抗議，還在門口噴漆。（圖／記者許權毅攝）



阿嬤二女兒說明整起事件狀況，當年阿嬤跟先生白手起家，自己蓋出這棟房子，多前年因不明原因將50多年老厝過戶給長孫，不料老厝沒有延續下去，反而被長孫給賣掉。二女兒表示，過往都不知道阿嬤將房子過戶，直到多年前阿嬤被家暴，事情鬧大後才知道這件事，平時阿嬤都很不願意說自己的事情，個性也相當固執，就連「被趕出」也是今天凌晨被新屋主告知，趕緊跑回老家照顧媽媽，要接阿嬤去別的地方住、休息，但是阿嬤都不願意。

▲▼阿嬤一整晚都睡在門口，頭綁抗議表達不滿。（圖／記者許權毅攝）



阿嬤透露，家中祖先都被長孫請走，自己雖然難過但是因為是長孫還能接受，但是神明是自己雕刻的，被請走相當不滿，現在祖先跟神明都不知道被請到哪裡。話說到一半，二女兒擔心阿嬤越講越激動，兩人相擁淚崩，女兒直言：「你先休息，你整晚都沒有睡覺，這樣要我們怎麼處理，你都不聽我們的話，要叫你去別的地方休息你都不肯。」阿嬤則哽咽：「要哭也沒有眼淚了。」

▲▼阿嬤二女兒表示，阿嬤相當固執不願意去別的地方住，家人苦勸都沒用。（圖／記者許權毅攝）



遭控賣房的長孫姊姊回應，平時房子都是阿嬤、爸爸、媽媽以及弟弟（長孫）住在此處，當年為了阿公過世後，一家人決定要翻修房子，因為爸爸患有失智狀況，與阿嬤協調在翻修後「過戶給弟弟」，才願意拿出這筆錢來翻修。

長孫姊姊接著說，直到去年弟弟投資失利，一家人經濟狀況不好，決定將房子賣出給一名男子，改成「每月3萬多承租」老家。但是經濟狀況沒有好轉，已經3個月無法繳房租，決定要搬走，自從2月份就有跟阿嬤溝通，但是阿嬤不願意搬走，認為這就是她的家，就連租屋處的資料阿嬤都不肯看。

對於阿嬤整晚睡在門口一事，長孫姊姊表示，不知道阿嬤一整晚都在門口，昨天換完鎖後先把爸爸接走，阿嬤的部分因為阿嬤不願溝通，才會讓阿嬤先在現場，昨晚回來時阿嬤已經不在，有交代房東，若阿嬤要拿東西就讓阿嬤拿。

當地長榮里里長指出，因阿嬤不屬於弱勢族群，也有家人照顧，無法介入處理，目前已經有報警。轄區第三分局警方表示，昨日接獲有阿嬤報案，員警抵達現場後，初步了解並無遺棄或家暴情事。