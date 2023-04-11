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登長壽山「抄捷徑迷路」！台中夫妻卡4米峭壁　警消攀山溝救援

▲▼ 台中夫妻登長壽山迷路。（圖／記者哈勇嘎奧翻攝）

▲台中夫妻登長壽山迷路。（圖／記者哈勇嘎奧翻攝，下同）

記者哈勇嘎奧／台中報導

臺中1對吳姓夫妻昨（10）日前往和平區大雪山登山，卻因不熟悉地形抄捷徑，在200林道21公里道路上方峭壁4米處受困，立即打電話報案求援。和平警分局大棟派出所所長謝濬紘、警員張健能下午1時許接獲報案，立即聯繫消防隊前來合力搜救。

▲▼ 台中夫妻登長壽山迷路。（圖／記者哈勇嘎奧翻攝）

員警先從消防隊取得受困民眾電話定位後，得知受困地點在雪山路21.3公里處附近，立即趕往現場，以巡邏車警報器與受困民眾吹哨聲相互聯繫，確認受困位置後，員警爬上山壁陡坡看到受困民眾，因山形高低落差太大無法再往上攀爬，於是先拋丟尼龍繩將2人登山裝備拉下來，並安撫情緒等待救援。

下午2時30分，和平及谷關消防分隊4名搜救人員抵達後，評估無法使用繩索讓受困民眾攀降至道路，決定從側面山溝往上攀爬救援，員警與消防人員於下午3時35分合力將受困夫妻順利護送下山，並由員警載送夫妻倆至停車處開車返家。

▲▼ 台中夫妻登長壽山迷路。（圖／記者哈勇嘎奧翻攝）
   
吳姓夫婦表示，平時皆有登山經驗，早上從臺中市區出發，7時許就抵達登山口開始登山，曾聽聞攀登長壽山無需原路折返，另有捷徑可從鳶嘴山西側下山，但因從未走過並不熟悉路況，又遇到山區起霧而迷路受困峭壁，幸好有熱心的員警及消防搜救人員即時救援脫困。

▲▼ 台中夫妻登長壽山迷路。（圖／記者哈勇嘎奧翻攝）
   

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