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社會 社會焦點 保障人權

貨車「載金屬管沒綁」！轉彎險爆頭女騎士　驚悚影片曝光網罵翻

記者許權毅、戴若涵／台中報導

台中市太平區新仁路一段、永豐路口10日上午近8時發生一起事件！一輛機車在該處停等紅燈時，遇到一台貨車疑似未綁好後車斗的金屬管狀物，險些遭金屬管擊中頭部，所幸女騎士反應及時，這才沒有受傷，影片曝光後，不少網友紛紛痛批「太危險了」！

▲台中市太平區新仁路一段、永豐路口10日發生女騎士險遭貨車金屬管擊中頭部事件。（圖／翻攝自爆料公社，下同）

▲台中市太平區新仁路一段、永豐路口10日發生女騎士險遭貨車金屬管擊中頭部事件。（圖／翻攝自爆料公社，下同）

一名網友10日在爆料公社PO出一段影片，只見一輛藍色小貨車後方載有大片疑似鐵網物品以及金屬管狀物，車輛右轉時，因後方貨物並未妥善綁好，金屬管當場滾出，突出車斗外，險些擊中正在停等紅燈身穿桃紅色外套的女騎士，所幸女騎士反應靈敏，見管狀物突出隨即彎身閃避，這才沒有被擊中頭部。貨車駕駛見狀，則是叼菸下車調整金屬管的擺放位置。

▲台中市太平區新仁路一段、永豐路口10日發生女騎士險遭貨車金屬管擊中頭部事件。（圖／翻攝自爆料公社，下同）

影片曝光後，嚇壞不少網友，直呼「誇張」、「阿娘喂 這打到還能活」、「血滴子」、「超離譜的，還好沒斷頭斬」、「謀殺啊」、「這貨車司機根本是要殺人啊」、「差一點斷頭」、「檢舉啦！」、「根本就是奪魂鋸」、「絕命終結站欸」、「差點爆頭」，也有網友稱讚女騎士「哇噻 這敏捷點滿了」、「還好閃的快 差一點就掛了」、「還好反應快」。

▲台中市太平區新仁路一段、永豐路口10日發生女騎士險遭貨車金屬管擊中頭部事件。（圖／翻攝自爆料公社，下同）

針對這起案件，警方指出，於上揭路口一大貨車後方載運疑似長條管狀物，因未妥善綑綁脫落，險波及對向停等紅燈之機車騎士，所幸未造成受傷。分局目前未接獲報案、檢舉，將依據影像內容通知小貨車駕駛人到案說明，並按違規事實依「道路交通管理處罰條例」第30條第1第7款舉發，罰以新台幣3千元至1萬8千元。

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