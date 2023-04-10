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快訊／台中高中生輕生案　審議小組：主任教官、學務主任等4人不當管教

▲▼遭認偷錢成「重嫌疑人」　台中輕生高中生生前激動怒吼「我沒有偷錢」。（圖／人本提供）

▲台中輕生高中生生前遭懷疑偷錢，對著校方人員激動怒吼「我沒有偷錢」。（圖／人本提供）

記者游瓊華／台中報導

台中市2月發生高中生疑因受不了遭霸凌選擇輕生事件，霸凌者傳出是學校主任、教官等師長引起嘩然。台中市教育局上月將案相關7名人員全數調職，並組不當管教調查小組調查事件，調查結果出爐。學校今（10）日召開校事會議，審議調查小組報告，認定前學務主任、主任教官及2名學務創新人員有不當管教行為。

學校調查小組報告出爐，學校今天下午召開校事會議，認定前學務主任、主任教官及2名學務創新人員有不當管教，造成該生身心傷害之情事，決議依調查小組建議，將這四人依「教師法」、「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」等相關規定，依各該身分移送學校考核會或依法組成之相關委員會做如記過處分等行政議處。

至於另3名教官兼生輔組長、1名教官及1名學創人員，審議小組調查後認為並無不當管教情事，學校另依檢舉在3月25日成立霸凌調查小組，後續將促校方持續後續相關調查。

輕生的高中生父親上月在人本基金會陪同下召開記者，淚訴兒子遭師長霸凌，兒子不堪壓力，走上絕路。人本痛批校方調查牛步，教育局在與論壓力下，3月24日出手將校長等與此案相關人員調職，代理校長到任隨即召開教評會，將學務主任停聘接受調查。

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