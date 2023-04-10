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林右昌：詐騙不再是輕罪　跨部會「打詐綱領1.5」提供帳戶也罰

▲▼立法院內政委員會 林右昌 國家住宅及都市更新中心代理董事長花敬群 答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲內政部長林右昌赴立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

台中靜宜大學二年級林姓女大生自行入境緬甸仰光詐欺園區，引起社會譁然。內政部長林右昌10日上午赴立法院備詢前受訪說，跨部會研議推動「打詐綱領1.5」，包括刊登投資、求職網路廣告實名制，以及提出修法草案，加重包括詐騙主謀、協同犯罪、（銀行）帳戶提供者的刑度，詐騙將不再是輕罪。

立法院內政委員會今天上午進行「近來不法偷渡集團橫行、新興黑道幫派崛起及詐騙案件猖獗，導致民心不安之各部會相關措施檢討與精進」專題報告，邀請內政部、移民署、警政署、海巡署、法務部、國家通訊傳播委員會（NCC）、金管會等相關部會官員備詢。

媒體會前詢問有關靜宜大學林姓女大生一案，林右昌並未談及個案僅說，國人非常痛恨詐騙猖獗，因此，行政院長陳建仁指示政務委員羅秉成協助協調，包括金管會、NCC、法務部、內政部等機關，研議推動「打詐綱領1.5」，特別針對投資面、求職面打詐，更有針對性、強度更強、範圍也會更廣，同時提高刑度、科技打詐，強化打詐量能。

林右昌指出，要解決打詐問題，不只要在後端查察，更重要的是前端的源頭管理，也就是在社群平台上面進行前端管理，因為很多詐騙利用網路匿名特性、科技的手法，讓查察不容易進行，因此，未來包括投資、求職廣告均應該要朝實名制來規劃和努力。

至於提高相關刑責刑度，林右昌主張，過去大家認為詐騙比較輕罪，但是未來不會，未來詐騙將是政府重點打擊的對話，全面提高詐欺相關罪行，包括主謀、協同犯罪、（銀行）帳戶提供者都要納入。

根據警政署統計，近年的假投資詐騙案件有逐年成長趨勢，從2017年發生1074件，到了去年多達6600件，5年暴增超過5倍，等於每4件詐欺案中，就有1件跟假投資有關，而財損金額也從5億，增加到34億元。

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