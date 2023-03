小時候被父母拆散！阿嬤「時隔60年」又遇見初戀　這次如願結婚了

▲78歲阿嬤時隔60年遇見初戀情人,兩人決定互許終身。(示意圖/CFP)



記者張方瑀/綜合報導

英國哈特福郡(Hertfordshire)上個月舉辦了一場婚禮,而結婚的新人是一對高齡79歲和78歲的夫婦。事實上,他們少年時期就已互許終身,但當時被父母阻止,兩人自此斷了聯繫,沒想到卻能在60年後再次相遇,兩人就決定再也不分開。

根據《紐約郵報》報導,現年78歲的珍妮特(Jeanette Steer)和79歲的萊恩(Len Allbrighton)在今年3月舉行婚禮,這一次沒有家人阻攔,而是有來自兒孫滿滿的祝福,讓他們這段橫跨60年的愛情終於開花結果。

My parents stopped my teen wedding — 60 years later, we finally got married https://t.co/Gr6EF4dj2O pic.twitter.com/WgieCFkPcQ