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大陸 大陸焦點 特派現場

共軍軍演採「全向圍島懾壓態勢」　陸專家釋5特點：山東艦加入演習

記者魏有德／綜合報導

解放軍從昨（8）日至10日連續三天進行「環台島戰備警巡和聯合利劍演習」，從《央視》釋出的軍演畫面可以發現，包括陸、海、空及火箭軍皆有動作，其中，海空兵力掛實彈進入台灣海峽進行戰備巡邏、火箭軍也和各軍種在福建、廣東沿海一帶實施實彈射擊演訓等。陸軍事專家透露，行動具有五大特點，首艘國產航母山東艦參加演習，發揮重要作用。

▲▼解放軍東部戰區4月8日環台軍演。（圖／CFP）

▲解放軍東部戰區4月8日開始為期三天的環台軍演。（圖／CFP，下同）

《環球時報》報導，東部戰區8日上午連續發布演習動態，上午8時16分宣布8日至10日按計劃在台灣海峽和台島北部、南部、台島以東海空域組織環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習。10時02分東部戰區宣布演習已展開，12時23分公布演習現場視頻（影片）。

▲▼解放軍東部戰區4月8日環台軍演。（圖／CFP）

大陸軍事專家趙小卓表示，此次行動有五大特點，包括演習將環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習兩個行動合二為一；多軍兵種聯合行動，帶有極強針對性；實戰性更強的演習行動；奪取制空、制海的演習目標明確及國產航母山東艦的編隊參與等。

趙小卓指出，東部戰區發佈的消息顯示，接令後，戰區陸軍遠箱火，海軍驅護艦、導彈快艇，空軍殲擊、轟炸、干擾、加油等機型，火箭軍常導火力單元等任務兵力，快速向預定區域機動集結，展開作戰部署，「可以看出這是一次要素齊全的全兵種聯合作戰演練。」

趙小卓分析，這次參演方都是實兵實裝實彈，執行戰備警訓得要艦機雷達開機，隨時處於戰備狀態，「這種實戰性體現出解放軍挫敗一切台獨分裂活動和外部干涉行徑，堅決捍衛國家主權、統一和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。」

▲▼解放軍東部戰區4月8日環台軍演。（圖／CFP）

此外，從東部戰區發出的通告可以發現，演習目標是要奪取制海、制空權、制資訊權，重點檢驗奪取制權的能力，趙小卓表示，「奪取制信息（資訊）權就是控制戰場信息的主導權，保持己方的通信、聯通等能力，剝奪對方相關能力，比如，對台軍的整個雷達基地、反導基地來進行電磁壓制，導致其變成瞎’和聾子。」

趙小卓還提到，國產航母山東艦航母編隊已經前出到台灣島的東部， 當前參演兵力從台島的西部，北部、東部及南部對台灣島形成不斷進逼的合圍態勢。
 

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