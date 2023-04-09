隨馬出訪「腳踢中國警車」　教授刪文道歉：別增加不必要對立

▲政大法律系副教授廖元豪。（圖／翻攝自廖元豪臉書）

記者江采蓁／綜合報導

前總統馬英九日前赴中國大陸展開祭祖交流之旅，隨行人員之一的政大法律系副教授廖元豪在當地拍攝了一張作勢要踹中國警車的照片，分享在臉書上且下標「反攻大陸」的字樣，遭中國網友出征。他9日於臉書發表道歉聲明，表示這次的尋根之旅，全體成員是懷著對兩岸土地與人民的熱愛而來，還請兩岸朋友，不要因為這件貼文事件，反而增加不必要的對立。

廖元豪表示，昨天他在facebook與instagram上貼了幾張於上海機場假裝踢大陸警察車輛的照片，還自以為俏皮地加上「反攻大陸」的照片，就此行為，他反省之後，在此誠摯地向車內的警察人員，一路走來保護與接待他們的大陸朋友，以及因這幾張照片感到冒犯的朋友們致歉。他坦言，或許是這些天來太開心，與陪伴、保護他們的治安人員們也都相處愉快，所以返老還童，作了個很不莊重的行動，這是屁孩的行為，的確不適合，「想想，即使在臺灣、美國等地的警察單位，這樣做也是對認真維護人民安全的執法人員不敬的吧。」

廖元豪指出，多年來，他一直期待兩岸友善相處，對於大陸來臺的學生、移民，他也投入許多心力關注與協助維權，每次到大陸學術交流，更是享受了一場場學術與人情的饗宴。他強調，馬前總統這次帶團到大陸的祭祖、尋根之旅，全體成員更是懷著對兩岸土地與人民的熱愛而來，還請大陸與我們臺灣的朋友，不要因為這件貼文事件，反而增加不必要的對立，「我作為一個學者教授，更不該學小孩淘氣裝可愛，就此而言，我會深切反省。尤其兩岸相處，貴在相互體諒。我們希望大陸朋友多體諒臺灣人的情緒，那同時我也該更加理解大陸朋友對這幾張照片的被冒犯感。」

廖元豪最後提到，自己是一個基督徒，貼文的照片攝於耶穌受難日，而今天是復活節，感謝神給他一個好的教訓。他指出，聖經教導我們，有錯就認錯悔改，這是神的子民最起碼的謙卑。認錯、道歉不丟臉；要面子硬撐或藉此搞政治收割、幸災樂禍才羞恥，「在此誠摯致歉，並且再次感謝一路保護陪伴的執法朋友們。」