普發6千領兩次！他查帳發現「入帳被扣掉」氣炸：像是被人搶

▲近日行政院普發6,000元陸續到帳。（示意圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

近日行政院普發6,000元陸續到帳，許多民眾為此開心領錢、度過了愉快的清明連假。不過，有位民眾指控，自己4日、6日分別領到2次普發現金，沒想到3小時以後款項又突然被扣除，氣得他痛罵「像是被搶」。

根據《東森新聞》報導，這位民眾4日收到行政院普發的6,000元現金，包含他的小孩在內，戶頭一共進帳了4筆註記為「行政院發」的6,000元款項。

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時間過了2天，民眾突然又收到一筆6,000元的款項，註記變成「全民共享普發」，沒想到這筆錢過了約3個小時突然又遭扣除，而扣除的名目則是「沖正0406」。

▲民眾相當生氣，認為銀行就算要扣錢，也應該有告知義務，不能這樣在沒經過同意的情況下把錢轉走。（示意圖／ETtoday資料照）



這讓民眾感到十分生氣，為何銀行可以在沒有經過用戶同意的情況下，任意把戶頭款項轉出，甚至連一封簡訊也沒有，完全沒有盡告知義務，就像被搶一樣。

這起事件引起討論，不少人認為，雖然把款項扣除理所當然，但如果銀行要這麼做，至少要提前告知，「錯了應該要讓我們知道」，而非這樣直接把錢轉走。

對此，律師黃柏榮表示，依據《民法》規定，若發生這種情況，銀行要做抵銷通知，否則內控可能會發生問題。黃柏榮也說，如果儲戶在不知情的情況下，把這筆錢花掉，可能會有不當得利的疑慮，若已經通知過，還是不願意返還，則可能涉及《刑法》侵占罪，搞不好還會有牢獄之災，得不償失。