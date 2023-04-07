首次總質詢落幕　陳建仁感謝立委建議：團結讓台灣更堅韌、溫暖

▲行政院長陳建仁。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院第10屆第7會期施政總質詢到7日傍晚結束，行政院長陳建仁也特別向朝野黨團致意，並表示，要向所有委員的建議跟指教，致上由衷敬意和謝意，特別感謝執政黨團總召柯建銘領導下，給予政府諸多支持，這段期間委員給予的寶貴建議，行政院都會以最慎重的態度研議參採並逐一答覆，讓施政更貼近民意。

陳建仁指出，特別感謝立法院用最快速度通過疫後特別條例及特別預算，讓溫暖即時，全民共享普發現金6千已陸續入帳，也讓政府為疫後復甦、強化推動經濟、社會韌性等多項重要施政得以展開。

陳建仁表示，國家要團結才能讓台灣更堅韌、溫暖，行政團隊會全力以赴並更加努力，讓國人更幸福、國家更進步，請各位委員給予行政團隊支持。

陳建仁指出，立法院即將進行各項法案審查，政院所提總預算案、附屬單位預算、組織改造法案、社會福利基本法、治安與行人用路安全、保護關鍵基礎設施及各項福國利民的法案，希望各位委員大力支持、早日通過，共同努力造福國人。

對於陳建仁首會期表現，民進黨立委鄭運鵬則表示，院長在這一個半月的詢答交鋒中，對於政府的每一項施政與立場，他完全表現出「溫柔而堅定」的態度，我認為這不只是他的個性，也是他的修養和人生觀，不愧是位聖騎士。

鄭運鵬指出，蘇貞昌院長四年的答詢充滿魄力、機智、歷練，之前幾個會期自己擔任幹部的時候，很放心他在總質詢的內容而表現，甚至希望蘇院長在立法院的總質詢時間能越長越好。

鄭運鵬表示，陳建仁院長展現的是完全不同的風格，也期待下個會期的總質詢，院長會更熟悉立院生態、更能表現出新內閣的施政特色，這個會期，「我先給院長85分！也謝謝院長與團隊幫助我們從去年敗選後很快地恢復國人的信任，讓政府機器無接縫地接軌運作。」