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好市多1神物特價「藏套路」　她驚內容物變少！內行解惑了

▲▼ 。（圖／翻攝COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）

▲舒潔衛生紙折扣65元，內容物是100抽 。（圖／翻攝COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）

網搜小組／劉維榛報導

衛生紙是日常消耗品，不少人會趁特價囤貨。而好市多近日有一波舒潔衛生紙優惠，一串秒折65元，引發會員喊買「衝啊！」不過有女網友驚覺不對勁，發現之前買的是110抽，而特價款只有100抽，因此讓她質疑是否縮水？文章曝光後，有內行解惑「線上是110抽，賣場是100抽，規格本來就不一樣！」

日前有網友熱心分享，舒潔三層衛生紙一串折扣65元，價格從399元變成334元，活動只到下周日（4/16），就有會員笑虧，媽媽已衝到賣場扛6袋衛生紙回家；有人也在現場直擊回報，「沒看到限購，有人一次買3袋！」

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對此，一名女網友也去賣場採購該款衛生紙，她接著在《Costco好市多 商品經驗老實說》傻眼直呼，上次買原價版本是110抽，而此波特價版只有100抽，因此想問是怎麼回事？

▲▼ 。（圖／翻攝COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）

▲原來現場版本就是100抽。（圖／翻攝COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）

底下網友也驚呼，「魔鬼藏在細節裡」、「並沒有便宜，少10抽？」「有人翻譯一下嗎？意思是100抽，比110抽厚嗎」、「雖說是三層但使用後覺得很容易破，品質真的變差了」、「沒發現耶！今天還拿3串」、「算起來還是比Kirkland（科克蘭）貴」、「難怪總覺得怪怪的，有特價又好像沒比從前便宜」。

底下有內行跳出來解惑，「線上是110抽，賣場是100抽，規格本來就不一樣」、「現場334元/2400抽=0.139元/抽；網路979元/6600抽=0.148元/抽」、「直接幫你突破盲點！110抽你是好市多線上買的，100抽是賣場買的，本來規格就不一樣」。

最後，原PO也回應，「謝謝大家解惑，以前都在網路買，今天第一次在現場買，原來是有差別！」

▼會員解釋，線上版本才是110抽。（圖／翻攝好市多官網）

▲▼ 。（圖／翻攝好市多官網）

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