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升級iOS 16.4爆災情！一票果粉遇「3功能故障」崩潰：好失望

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲iOS 16.4更新爆災情。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者朱祖儀／綜合報導

蘋果在台灣時間28日發布iOS 16.4正式版，剛推出就吸引不少果粉下載，可是也陸續傳出災情。不少網友透露，更新之後對於9大更新內容沒有特別有感，反而發現Siri無法連線、記憶體爆量、看不到網路訊號圖示等3大慘況，因此感到相當失望，也有人開始尋求自救法。

蘋果iOS 16.4正式版推出後，就有不少果粉在PTT和Dcard回報更新的狀況，不少人表示「已更新，無感」、「14Pro前幾天手癢先更新用了，幾天任何方面都滿無感的」、「無感，符號變多而已」、「更新表情符號也太無感了」，但也有人認為，「13mini感覺有變省電」、「12Pro體感蠻省電的」、「感覺比16.3.1省電，不再亂發燙了」。

可是也陸續傳出災情，不少人透露出現Siri無法連線的狀況，「更新完以後，Siri無法使用」、「Siri一直處理中」、「13Pro Max更新完以後，SIRI無法使用+1」、「我的11更新後Siri也掛掉了」、「Siri連線發生問題」、「Siri無法使用，相關捷徑也不行跑」。對此，有網友在PTT分享自救法，表示只要重置網路或是重開機就能恢復正常了，但也有人指出，「網路重置後還沒復活」，還有網友感嘆「更新的穩定度變差，對iOS滿失望的」、「現在不要隨便更新比較好」。

▲▼。（圖／翻攝自Dcard）

▲網友記憶體爆量。（圖／翻攝自Dcard）

除了不僅Siri無法連線之外，還有人出現記憶體爆量的情形，看到手機內建128G容量，更新之後剩下不到20G，甚至光是照片就佔了146G超大容量，只能暫時備份重置；另外，還有人透露主畫面及鎖定螢幕看不到網路訊號圖示，不過使用其他APP又能正常顯示，不知道出了什麼狀況，只能希望盡早修復bug。

▼有人看不到網路訊號圖示。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼。（圖／翻攝自Dcard）

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