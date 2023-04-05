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iOS 16.4超耗電　網路實測驚見6款iPhone續航力狂摔

▲iPhone 12紫色款。（圖／資料照）

▲iPhone 12紫色款。（圖／資料照）

記者陳依旻／台北報導

蘋果日前釋出iOS 16.4系統軟體更新，但果粉下載後災情頻傳，更出現Siri無法連線、記憶體爆量、看不到網路訊號圖示等3大慘況，網路3C達人實測6款舊蘋果手機發現電池續航力狂掉，其中以iPhone 12、iPhone 13兩種機型最慘，果粉韌體更新後要有心理準備。

國外YouTuber《iAppleBytes》釋出8分多鐘影片，分析了iPhone 8、iPhone SE 2代、iPhone XR、iPhone 11、iPhone 12 與iPhone 13等6款舊手機在下載新的系統後電池續航力都下滑，其中iPhone 12、iPhone 13續航力各較升級前少58分鐘與51分鐘，電池健康度100%的iPhone 13下載完新系統後健康度降至98%、可續航時間剩下7小時48分。

《iAppleBytes》實測指出，iPhone 12／搭載A14處理器、電量為2815mAh，原本電池健康度 99%，但下載新的iOS 16.4之後，續航力只剩6小時09分，比前版續航時間7小時明顯縮水。

至於其他款機型表現上，以第二代iPhone SE升級後電池續航力僅縮水1分鐘至3小時18分影響最小，iPhone 8更新後續航力縮水2分鐘至2小時47分居次。iPhone XR電池續航力縮水14分鐘至5小時02分、iPhone 11的電池續航力由前版5小時48分縮至5小時29分。

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