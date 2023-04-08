超市百樣食材「買1送1」　引進全台唯一可生吃「龜毛生食蛋」

▲city’super引進全台唯一可生食的「SPF龜毛生食蛋」。（圖／業者提供）



記者林育綾／綜合報導

搶攻普發6000元商機，city’super即日起至4月9日針對super e卡友會員，祭出百項食材買1送1、1+1等優惠，採買日用品消費滿千元還有點數3倍送。此外針對蛋荒，業者也供應近8成的動物福利雞蛋，像是引進全台唯一可生食的「SPF龜毛生食蛋」1盒8入250元；還有履歷小農雞蛋每盒10顆115元起。

▲city’super針對會員，祭出百項食材買1送1、1+1等優惠。（圖／業者提供）



City’super嚴選數十個台灣在地兼具動物福利、有機、履歷以及小農雞蛋品牌，在全台8間門市設置專區，持續穩定上架，每盒10顆115元起，每人限購2盒，同時將每日補貨上架資訊，以各店LINE團購群組通知消費者。

▲嚴選數十個台灣在地兼具動物福利、有機、履歷以及小農雞蛋品牌，設置專區且持續穩定上架。（圖／業者提供）

其中主打來自於彰化埔鹽「桂園自然生態農場 桂之雞蛋」10入130元、「桂園自然生態農場 青殼烏骨雞蛋」1盒10入180元，強調從產地到餐桌的鮮雞蛋，以日本自然農法養殖、無藥物、無抗生素，雞蛋細緻香醇無腥味，口感綿密。

業者也全新導入「SPF龜毛生食蛋」，選用SPF認證的白羽雞，需經歷「連續十代都無病原體、不打疫苗及抗生素、無菌飼養環境、只喝RO過濾水、只吃空白飼料」等嚴格挑選，打造全台唯一可生食的雞蛋，每盒8入250元。

其他還包括「全馨好雞蛋」1盒10入130元，由彰化全馨畜牧場引進歐洲「平飼飼養」設備，以近原始天然環境放牧飼養，雞隻可自由奔跑，此外不同於野外放牧無法掌控雞蛋新鮮度，採自動化集蛋帶，確保能夠即時收集當日產出的最新鮮雞蛋。

▲業者主打彰化埔鹽「桂園自然生態農場」動福雞蛋，以日本自然農法養殖。（圖／業者提供）

而食材也有會員優惠，包括美國特選沙朗300g單片原價1050元，會員日特價650元；2片原價2100元，會員日特價1099元，等於將近半價。另有日本原裝進、，嚴選上等的綠茶研磨而成「梅之園 無糖抹茶粉」200g原價325元，「1+1特價」350元。

▲美國特選沙朗，會員近半價優惠。（圖／業者提供）

除此之外，許多業者也搶攻普發6000元商機，大潤發即日起至5月17日搶先推出夏季家電優惠，購買任一台空調、冰箱、滾筒洗衣機，單品滿2.5萬元現折888元；而購買大金家用變頻空調系列指定機種，還享現金回饋2000~5000元，再搭配政府補助及退稅，每台最高再省5000元，等於最高省下萬元。

▲大潤發搶攻普發6000商機，推出夏季家電優惠。（圖／業者提供）

超商也紛紛祭出6000元放大術，像是7-ELEVEN 將於4/6起推出限量預購「2000元放大隨取卡」，加碼送200元，等同可使用2200元面額，放大10%；自4月10日起再推出「6000元放大隨取卡」預購（限持「ATM領現」小白單預購），加碼送1000元，等同可使用7000元面額，讓民眾可慢慢折抵消費，輕鬆購物。

OKmart 4月10日起在全台880間門市ATM，方便消費者領普發現金6000元外，再加碼送OKCAFE莊園級美式咖啡「單杯6折優惠券」1張。另推出OKCAFE普發現金價，將6000元放大使用價值9900元；還有全店指定商品買1送1，更加碼消費滿額周周抽6000元禮券。

▲7-11將普發6000元現金放大！加碼送購物金。（圖／7-11提供）