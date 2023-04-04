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大陸 大陸焦點 特派現場

陸蛋價漲到「每公斤47元」歷史高位！大陸官媒：飼料成本過高

▲▼雞蛋。（圖／CFP）

▲大陸蛋價狂漲，已來到歷史高位。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸雞蛋價格近日飆漲，已經達到每公斤10.66元人民幣（約47.16元新台幣），處於歷史同期高位。對此，大陸官媒解釋，蛋價高漲，不是因為產蛋雞不足和雛雞價格高，主要原因是飼料成本過高。

根據大陸官媒《經濟日報》報導，目前蛋雞養殖場每生產1公斤雞蛋的飼料成本超過了7.5元（約33.18元新台幣），處於歷史同期高位。

大陸農業農村部的農產品批發價格200指數顯示，4月3日，全國農產品批發市場雞蛋均價為10.66元／公斤，比3月1日的10.11元／公斤上漲了5.44%。

▲▼雞蛋。（圖／CFP）

中國農業科學院農業經濟與發展研究所副研究員朱寧表示，與往年相比，今年一季度及各月份全國雞蛋出場價、批發價以及集貿市場價均創歷史新高。

不過，大陸的蛋價高漲，卻不是因為蛋雞不足。專家解釋，當前雞蛋產能處於合理區間，第一季度，全國在產蛋雞存欄先降後增，養殖場戶春節前淘雞、春節後進雞，月均存欄在10.85億隻左右，同比增長約8%，產能處於10億隻至11.5億隻的正常合理範圍，市場供應比較充足。

專家也提到，豬肉價格低位運行對雞蛋有替代消費作用，導致雞蛋走貨速度放緩，春節後進入傳統消費淡季，雞蛋市場供應較為寬鬆。直到3月中旬以後，雞蛋消費恢復性增加，市場整體需求回暖，市場供應趨於偏緊。

朱寧強調，蛋價處於歷史同期高位，主要原因是飼料成本過高，「目前蛋雞養殖場每生產1公斤雞蛋的飼料成本超過了7.5元，處於歷史同期高位。」

報導最後也提到，鑑於第二季全國在產蛋雞存欄仍處於合理範圍，在不發生重大突發事件的前提下，雞蛋消費也將逐步走出淡季，疊加清明節、五一假期、端午節等節日提振，蛋價將震盪上行，養殖場有望繼續處於盈利狀態。

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關鍵字：

雞蛋蛋價飼料

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