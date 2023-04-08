自掏腰包4千元幫人買票　彰化老鄰長遭羈押...還被判刑

▲老鄰長自掏腰包為鄉代買票被判刑。（資料圖／彰化地檢提供）

記者唐詠絮／彰化報導

2022九合一大選時，70歲的彰化縣竹塘鄉五庄村杜姓老鄰長，為了讓林姓鄉代能順利當選，選前自掏腰包4千元給黃女，要黃一家4人投票給林，黃女拿到錢後只拿出1千元交給兒子，檢警收到檢舉前往黃女家搜索查獲，老鄰長被羈押禁見後坦承賄選。彰化地院審理後，依賄選罪判處有期徒刑1年6月。褫奪公權3年。黃女則被緩起訴處分。

判決書指出，杜是為林姓鄉代的麻吉好友，也是竹塘鄉五庄村鄰長，杜為使林能順利當選連任，於2022年10月2日19時至21時，騎乘機車前往黃女家，交付4,000元賄款(1票1,000元)予有投票權的黃女及戶內選民，黃女將其中1,000元賄款交給兒子。

芳苑警方於11月20日7時50分許，持搜索票前往黃女住處搜索查獲，並扣得行賄款項共計4,000元，並查扣競選文宣及口罩。杜男一開始否認，檢察官訊問後，認杜姓樁腳涉犯違反公職人員選舉罷免法嫌疑重大，且有串證之虞，依法拘提後向法院聲請羈押禁見。

彰化地院法官認為，杜男在審理時才坦承行賄犯行，買票規模僅4票，賄選金額不多，仍執意為林姓鄉代買票，嚴重敗壞選風與破壞民主制度，依違反選舉罷免法，交付賄賂罪，處有期徒刑1年6月。褫奪公權3年。黃女依投票受賄罪，緩起訴處分。