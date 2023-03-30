選彰化鄉代「1票2千」仍落選　候選人判1年10月

▲彰化地方法院。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

2022九合一大選，檢方查獲福興鄉第一選區候選人梁煮謀，於11月26日投票選舉日前6天深夜，將裝有2千元的紅包交給黃姓女選民，投票時記得圈選2號，依犯公職人員選舉罷免法交付賄賂罪起訴，彰化地院審結，判處有期徒刑1年10月，緩刑5年，並應於本判決確定之日起6個月內，向公庫支付新臺幣8萬元。褫奪公權3年。全案可上訴。

去年九合一大選福興鄉第一選區鄉民代表有6人競選，應選出3名，開票結果，陳秀玲、許伯榮跟陳益昌等3人當選，而梁煮謀則以648票落選。

依據判決書內容，梁煮謀是第22屆彰化縣福興鄉第1選舉區鄉民代表選舉候選人，為求能順利當選，於2022年11月20日23時許，在競選服務處內，將2000元現金交付給該選舉區有投票權的黃女，藉此方式約定於11月26日選舉投票時，圈選2號候選人梁煮謀，而收下現金的黃姓女選民，依收受賄賂部分由檢察官另案偵查。

另外檢警查扣到口罩及記事本、現金4萬5000元、紅包袋4包，梁則供稱，現金是放在妻子的皮包內，是家庭生活用的零用金，紅包袋是過年領錢時，農會給的，是放在抽屜裡，沒有和錢放在一起、整盒口罩的是要給樁腳發給選民的，筆記本內亦未見記載與賄選相關事宜不予宣告沒收。

彰化地院法官審酌，梁煮謀於偵查、準備程序及審理時均坦承不諱，依犯公職人員選舉罷免法第99條第1項交付賄賂罪，處有期徒刑1年10月。緩刑5年，並應於本判決確定之日起6個月內，向公庫支付8萬元。褫奪公權3年。