竹縣議員陳德木賄選遭判3年8月　法院今補刀「當選無效」



▲新竹縣議員陳德木遭判當選無效，還有刑責3年8月。（圖／翻攝陳德木臉書）

記者陳凱力／新竹報導

為捍衛公平選舉的民主法治精神，新竹地檢署針對111年地方公職人員選舉候選人因賄選而當選者，依法提出當選無效之訴。新竹地院今（31）日下午針對檢察官提起的新竹縣議員當選人陳德木、鄉民代表當選人羅瑞珠當選無效之訴，宣判2人當選無效。



新竹地檢署檢察官張馨尹指揮新竹縣政府警察局、法務部調查局新竹縣調查站共同偵辦陳德木等人現金買票案，於111年11月10日執行搜索、訊問、聲請羈押獲准，同月23日迅速提起公訴，全案因蒐證齊備移審後繼續羈押，新竹地院於 112年1月19日判決陳德木犯對於有投票權人交付賄賂罪，處有期徒刑3年8月。

羅瑞珠等人現金買票案則於投票日後始有具體情資，經檢察官黃嘉慧指揮新竹縣調查站、新湖警分局積極查證，12月15日執行傳訊，同月21日偵結提起公訴，刑事部分現由新竹地院審理中。

新竹地檢署檢察長張介欽強調，賄選者不但要面臨國家嚴厲的刑罰制裁，且「賄選者不得享有當選結果」亦為普世認同的正義價值，本署將持續捍衛「公平選舉、杜絕不法」的核心目標，也呼籲國人一起為營造公平、公正、清新的選舉環境而共同打拼。