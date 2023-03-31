1票500還是沒選上恐坐牢　南投縣議員落選人王燕珠判刑3年8月

▲南投縣議員候選人王燕珠3月間即於學校圍牆外張貼競選廣告，涉違選罷法，後來已取下。（圖／資料照片，記者高堂堯攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣議員落選人王燕珠於111年9合一競選期間，涉嫌以每票500元代價，向多位選民行賄、起碼買下18票；南投地方法院30日宣判，王燕珠以違反《選罷法》處3年8月徒刑、褫奪公權5年，也是繼曾振炎後第二位遭判刑確定的南投縣議員候選人。

判決書指出，王燕珠為南投縣第20屆縣議員第1選舉區之候選人（未當選），於去年10月下旬某日晚間，以每票500元為對價，向莊姓民眾與其家人買票（共10票），又透過莊姓民眾向吳、林2位民眾買票（共5票）；並於10月29日上午7時許，透過張劉姓民眾向另一名吳姓民眾買票（共3票）。

判決書指出，王燕珠始終否認全部犯行，但地院依據其供稱之情節，證人張劉、莊、林、2位吳姓民眾等人之證述、扣案賄款等卷證資料，認定王燕珠交付賄賂犯行明確。

地院法官審酌王燕珠以買票方式圖謀當選縣議員，已破壞選舉制度之公正與公平，而嚴重影響民主政治之運作，加上選舉層級為縣議員選舉，影響層面較廣，及王燕珠等智識程度、家庭生活經濟情形及前科素行，以共同犯《公職人員選舉罷免法》第99條第1項之「交付賄賂」罪，判處有期徒刑3年8月、褫奪公權5年，並沒收賄款8500元，可上訴。