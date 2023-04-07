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大陸 大陸焦點 特派現場

澳洲跟進 「五眼聯盟」全禁TikTok　大陸商務部：無助國家安全

▲▼TikTok。（圖／路透）

▲澳洲跟進 「五眼聯盟」全禁TikTok。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

澳洲政府4日宣布，基於國家安全考量，將全面禁止聯邦政府公務裝置使用TikTok（中國大陸短影音平台「抖音」國際版）。7日，大陸商務部回應，澳方採取歧視性的限制措施，無益於維護澳國家安全，反而有損國際社會對澳營商環境的信心。

大陸商務部網站4月7日發布新聞稿稱，中方注意到相關情況。澳方將TikTok與其它社交媒體平台區別對待，採取歧視性的限制措施，無益於維護澳國家安全，反而有損國際社會對澳營商環境的信心，也將損害澳企業和民眾的自身利益。

新聞稿強調，「中國政府一貫鼓勵企業按照市場原則和國際經貿規則開展國際運營，遵守所在國法律法規。我們敦促澳方公平公正對待各類企業，提供開放、透明、非歧視的營商環境，為發展中澳經貿合作營造有利氛圍。」

此前，CNN和路透報導，澳洲也加入其他西方國家，禁止聯邦政府部會和機關的裝置上使用TikTok。

澳洲檢察總長德雷富斯（Mark Dreyfus）4日宣布這項禁令，並表示將在實際可行的情況下盡快實施。

在澳洲頒布禁令後，由澳洲、加拿大、美國、英國與紐西蘭共同組成的「五眼聯盟」，已全數在政府設備上禁用TikTok。另外，法國、比利時及歐盟執委會，也已分別頒布類似禁令。

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