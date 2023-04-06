新店嬤「一身紅」陳屍臥房！檢警相驗遺體　台大名嘴兒低調到場

▲新店93歲嬤陳屍臥房，檢警今下午進行相驗。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

新北市新店區一名93歲陳姓老婦5日晚間倒臥房內死亡，且被發現時還身穿紅衣、紅褲，就連內褲、內衣、襪子都是紅色。據悉，死者陳婦的兒子為政治評論員、台大教授，頗具知名度；今(6日)下午，檢警前往新店慈濟醫院往生室進行刑事相驗，兒子則低調到場，並未表示任何意見。

警方調查，陳婦居住在新店區環河路的住處，平日由印尼籍看護照顧，與兒子分居許久，疑似不滿親子關係疏離，選擇走上絕路。據了解，外籍看護3日、4日休假，5日再次返回住處時，卻赫見陳婦陳屍房內，口鼻還貼有膠帶，且滲出綠色液體，更駭人的是，陳婦身上上衣、褲子、內褲、內衣、襪子都為紅色，現場還留有遺書。

警方追查，發現死者陳婦的兒子是相當知名的政治學者，曾多次受邀上電視針對政治局勢進行分析，也曾在台大任教，並擔任多個政府顧問性質職位；昨兒子得知母親死訊後，低調前往派出所製作筆錄，並未特別表示意見。今(6日)下午2時40分，檢警前往新店慈濟醫院往生室進行刑事相驗，兒子也低調到場；詳細死因還有待進一步釐清。

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