他祖厝挖出「民國48年學生車票」　校名震撼全場：全村會放炮慶祝

▲他祖厝挖出「民國48年學生車票」，校名震撼全場。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／趙蔡州報導

清明節是掃墓、祭祖的日子，有一名網友在臉書分享，他趁清明連假回家掃墓，打掃閒置許久的祖厝時，意外發現許多古老文件，不但能一窺台灣早年的薪資、物價水平，其中一張「在學證明」更讓不少網友驚呼「這個全村會放炮慶祝！」

原PO在臉書「爆廢公社」分享4張照片，表示他清明連假回家掃墓，整理閒置許久的祖厝時，發現了不少早年的文件，分別是「民國58年薪資袋」、「第214期愛國獎券」、「民國48年學生公車月票」及「民國48年在學證明」。

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上述的文件距今至少有54至64年歷史，而且有眼尖的網友發現，在學證明上的學校名稱竟然是「國立臺灣大學」，而學生公車月票上的校名欄位中也蓋著「臺灣大學」印章。

▲原PO返鄉打掃祖厝，挖出許多古老的文件。（圖／翻攝自爆廢公社）

其他網友看了照片後紛紛表示，「當年能念台大的人很強」、「48年念台大，神啊」、「超強，當年臺大的含金量，等同鄉鎮狀元吧」、「哇塞，讀台大唉，會放鞭炮的時代，光宗耀祖」、「超棒的留念唉，那時候可以上台大是真的猛」、「真正的學霸，那個年代，有些人連小學都沒讀過唉」。

也有人說，「民國48年，坐一個月的公車要18元，平均一次6角」、「1800月薪，公車月票一個月18元，這樣推算，薪水真的很高」、「58年薪資1600，是不是有點高」、「我都還沒出生，真的是歷史文件」。

▼網友表示，「當年臺大的含金量，等同鄉鎮狀元吧」。（圖／翻攝自爆廢公社）