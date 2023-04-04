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兒童節卡通人物快問快答測驗　教長不識「屁屁偵探」

記者楊惠琪／台北報導

今天是兒童節，教育部長潘文忠也應景在臉書貼文祝福，並分享自己的童年時光，以及印象最深刻的卡通人物。幕僚特別拍攝橫跨老中青三代的卡通人物「快問快答」影片，潘文忠答對率達8成，但卻不認識屁屁偵探，還把原子小金剛講成「太空小飛俠」，佩佩豬也變成了「粉紅豬」，笑稱自己「太資深」，越老的卡通人物越認識。

為慶祝兒童節，潘文忠今在臉書分享接受卡通人物「快問快答」影片，正確回答皮卡丘、大力水手卜派、頑皮豹、櫻桃小丸子、櫻木花道、大嬸婆跟小聰明等卡通人物，以及布袋戲的史豔文、兩齒，答對率達8成，但時下小朋友喜歡的屁屁偵探，潘文忠則搖頭自嘲自己「太資深了」，還把原子小金剛說成「太空小飛俠」、佩佩豬則成了「粉紅豬」。

潘文忠在臉書分享，小時候最流行的是布袋戲，還記得自己唸國小時，都會和幾個同學趁中午吃飯時間跑到學校隔壁的柑仔店看布袋戲，一邊把飯趕快吃完，鐘響了再跑回學校。所以同仁們問我小時候看什麼卡通，我說我最熟悉的是史豔文、兩齒、怪老子，還有六合三俠傳。

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至於卡通人物，潘文忠說，記得小時候我們家和幾家鄰居合買一台黑白電視才有卡通可以看，印象最深的卡通是大力水手和頑皮豹，臺灣漫畫家劉興欽的大嬸婆與小聰明，還有已經改名成哆啦a夢的小叮噹。除了看卡通外，也呼籲家長，趁著連假，把握最後假期，帶孩子到戶外動一動。

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兒童節教育部潘文忠卡通人物

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