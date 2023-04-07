央廣參訪世新大學取經交流　大讚學生幸福擁創新聲音基地

▲ 中央廣播電臺董事長賴秀如（左四）率領主管團隊參訪世新大學，校長陳清河（右四）全程接待。（圖／世新大學提供，下同）

生活中心／台北報導

聲音經濟崛起，促使產業對創作人才與產學交流迫切，財團法人中央廣播電臺今（7）日蒞臨世新大學，參訪全媒體大樓與影音播客直播間（Podcast/Live Streaming Studio），實際體驗世新校內頂尖設備並進行深度交流，大讚「世新學生很幸福！」，雙方皆期盼未來有許多合作機會，攜手為社會培育跨領域的聲音創作人才。

因為看見世新大學以超過一甲子的時光，不間斷地引領聲音媒體教育趨勢，中央廣播電臺董事長兼總臺長賴秀如率領副總臺長等一行人參訪，並由世新大學校長陳清河、新聞傳播學院院長阮明淑、全媒體中心主任鄭旭峰、流行音樂中心主任戚務蒖，及世新廣播電臺臺長蔡珮親自接待，希望借鑒專業影音技術及設備建構等模式，吸取成功經驗，作為央廣邁向下一階段的方向及目標。

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▲ 世新大學校長陳清河（左）、央廣董事長賴秀如（右）在世新影音播客直播間錄製節目。

以傳播教育起家的世新大學，持續提供師生友善的聲音創作環境，位於全媒體大樓的高階錄音室就屬於業界一流的器材，戚務蒖介紹，此處的硬體為全球主流使用而全台僅有4座的控制器，軟體有功能全面的「Pro Tools」與「Logic Pro X」，以及好萊塢大片《阿凡達》、《星際效應》也倚重的外掛軟體「East West」與「Omnisphere」，能將音效與配樂完美結合在一起，滿足學生在音樂專輯製作、影視配樂、遊戲音效等各種創作情境。

央廣參訪團隊也進入世新的影音播客直播間，實際錄播一段節目，沉浸於融合影音燈光、現場展演的新形態聲音表現模式，看見了世新廣電系學生熟悉影音主持、導播機操作等技能，對影像呈現、切換與美學的素養也非常熟練，懂得抓住機會善用近在身邊的頂尖資源，讓他們更加期待這群年輕世代加入聲音產業的大家庭。

▲ 中央廣播電臺團隊參訪世新大學，雙方進行交流期盼未來有許多合作機會。

世新大學校長陳清河表示，校方積極建設軟硬體設施，圖資處提供了豐富合法版權的音效音樂庫、圖書資訊資料庫等數位素材，讓學生能將大部分精力放在創作上，在學期間就能發揮實驗精神，盡情揮灑創意。「世新的好處就是能真槍實彈的實作，學生非常的幸福！」

央廣董事長賴秀如讚嘆世新對學生的投資與培養，她表示，聲音產業正在崛起，非常期待世新的學生專才持續在聲音創作領域精進，也期待央廣與世新有更多深入地合作，為社會培育更多優秀人才，充分發揮聲音的影響力。

▲ 央廣董事長賴秀如（右）致贈紀念禮予世新大學校長陳清河（左）。（圖／世新大學提供）