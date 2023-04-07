　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

央廣參訪世新大學取經交流　大讚學生幸福擁創新聲音基地

圖一：中央廣播電臺董事長賴秀如（左四）率領主管團隊參訪世新大學，校長陳清河（右四）全程接待。（圖／世新大學提供）

▲ 中央廣播電臺董事長賴秀如（左四）率領主管團隊參訪世新大學，校長陳清河（右四）全程接待。（圖／世新大學提供，下同）

生活中心／台北報導

聲音經濟崛起，促使產業對創作人才與產學交流迫切，財團法人中央廣播電臺今（7）日蒞臨世新大學，參訪全媒體大樓與影音播客直播間（Podcast/Live Streaming Studio），實際體驗世新校內頂尖設備並進行深度交流，大讚「世新學生很幸福！」，雙方皆期盼未來有許多合作機會，攜手為社會培育跨領域的聲音創作人才。

因為看見世新大學以超過一甲子的時光，不間斷地引領聲音媒體教育趨勢，中央廣播電臺董事長兼總臺長賴秀如率領副總臺長等一行人參訪，並由世新大學校長陳清河、新聞傳播學院院長阮明淑、全媒體中心主任鄭旭峰、流行音樂中心主任戚務蒖，及世新廣播電臺臺長蔡珮親自接待，希望借鑒專業影音技術及設備建構等模式，吸取成功經驗，作為央廣邁向下一階段的方向及目標。

[廣告]請繼續往下閱讀...

圖二：世新大學校長陳清河（左）、央廣董事長賴秀如（右）在世新影音播客直播間錄製節目。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學校長陳清河（左）、央廣董事長賴秀如（右）在世新影音播客直播間錄製節目。

以傳播教育起家的世新大學，持續提供師生友善的聲音創作環境，位於全媒體大樓的高階錄音室就屬於業界一流的器材，戚務蒖介紹，此處的硬體為全球主流使用而全台僅有4座的控制器，軟體有功能全面的「Pro Tools」與「Logic Pro X」，以及好萊塢大片《阿凡達》、《星際效應》也倚重的外掛軟體「East West」與「Omnisphere」，能將音效與配樂完美結合在一起，滿足學生在音樂專輯製作、影視配樂、遊戲音效等各種創作情境。

央廣參訪團隊也進入世新的影音播客直播間，實際錄播一段節目，沉浸於融合影音燈光、現場展演的新形態聲音表現模式，看見了世新廣電系學生熟悉影音主持、導播機操作等技能，對影像呈現、切換與美學的素養也非常熟練，懂得抓住機會善用近在身邊的頂尖資源，讓他們更加期待這群年輕世代加入聲音產業的大家庭。

圖三：中央廣播電臺團隊參訪世新大學，雙方進行交流期盼未來有許多合作機會。（圖／世新大學提供）

▲ 中央廣播電臺團隊參訪世新大學，雙方進行交流期盼未來有許多合作機會。

世新大學校長陳清河表示，校方積極建設軟硬體設施，圖資處提供了豐富合法版權的音效音樂庫、圖書資訊資料庫等數位素材，讓學生能將大部分精力放在創作上，在學期間就能發揮實驗精神，盡情揮灑創意。「世新的好處就是能真槍實彈的實作，學生非常的幸福！」

央廣董事長賴秀如讚嘆世新對學生的投資與培養，她表示，聲音產業正在崛起，非常期待世新的學生專才持續在聲音創作領域精進，也期待央廣與世新有更多深入地合作，為社會培育更多優秀人才，充分發揮聲音的影響力。

圖四：央廣董事長賴秀如（右）致贈紀念禮予世新大學校長陳清河（左）。（圖／世新大學提供）

▲ 央廣董事長賴秀如（右）致贈紀念禮予世新大學校長陳清河（左）。（圖／世新大學提供）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
長照悲歌！高雄透天厝大火「老夫妻身亡」　死者女兒曝內情
台鐵60元便當被嫌「肉飯縮水」　鄉民見2菜色讚很佛
情侶搭Uber長髮妹「頭逐漸往下」　司機聽聲音傻眼
逛饒河夜市「一晃眼吃1100元」　網揪1細節驚呆
台南500萬隻蜜蜂被毒死！蜂農舖「蜂屍地毯」無奈嘆：夭壽

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

央廣參訪世新大學取經交流　大讚學生幸福擁創新聲音基地

台鐵60元便當被嫌「肉飯縮水」　鄉民見2菜色讚很佛了：每天都賣光

4學霸棄醫牙讀「台大這系」！十年後現況曝光　沒一人後悔

包養妹剛暈船！正宮一回台「她秒被打入冷宮」　下場超淒涼

「抗癌戰將」審高端洩密遭起訴！王必勝：已請辭所有衛福部委員職務

王世堅「用智慧型手機」啦！人生第一支是它　粉絲嗨翻：加LINE了

學測只考26級分！考生遭禁止吃飯崩潰：連假放我一人在家

快訊／逾半數選手認澄清湖棒球場「嚴重安全疑慮」　高市府出手了

網公認「最愛記仇5星座」千萬別惹！見他怕爆：報復心超重

顛覆書法藝術框架！《我們之間》探索疫後關係　酒精槍也成創作工具

《麻辣鮮師》范筱梵掰11年婚姻！ 揭「辦離婚手續」很有趣

低頭族男友顧玩手機不理人！　女友安插萌貓「爆頭」懲罰

滑雪時發現有人遭活埋 男冷靜應對深挖2米救援

關韶文正顎手術後終於露臉！ 勇揭「無罩驚人自拍照」網讚：變更帥

IU的繆斯是劉寅娜：只想和她玩！　用子音就能聊天…考默契落漆了XD

跳躍前...喵皇準備動作超漫長　網友急壞：我抱你過去好了！

男對超商帥店員唱情歌　他驚訝困惑→點歌續聽

貓咪高舉尾巴搖晃指揮　與主人歌聲完美契合！

巨石掉落砸阿里山森林鐵路　50旅客攔停火車！駕駛急煞

SHINee泰民退伍！素顏直播害羞惹　狂捏臉頰肉…笑喊：是大叔啦XD

央廣參訪世新大學取經交流　大讚學生幸福擁創新聲音基地

台鐵60元便當被嫌「肉飯縮水」　鄉民見2菜色讚很佛了：每天都賣光

4學霸棄醫牙讀「台大這系」！十年後現況曝光　沒一人後悔

包養妹剛暈船！正宮一回台「她秒被打入冷宮」　下場超淒涼

「抗癌戰將」審高端洩密遭起訴！王必勝：已請辭所有衛福部委員職務

王世堅「用智慧型手機」啦！人生第一支是它　粉絲嗨翻：加LINE了

學測只考26級分！考生遭禁止吃飯崩潰：連假放我一人在家

快訊／逾半數選手認澄清湖棒球場「嚴重安全疑慮」　高市府出手了

網公認「最愛記仇5星座」千萬別惹！見他怕爆：報復心超重

顛覆書法藝術框架！《我們之間》探索疫後關係　酒精槍也成創作工具

雷霆淘汰爵士又將獨行俠推入深淵　名嘴預言唐西奇將前進熱火

知名電台主持人病逝！　「發病1小時就離世」友震驚：不敢相信

洛杉磯、長灘港「工人罷工」碼頭突停擺　美西運價恐上漲

高雄透天厝大火「老夫妻身亡」　死者女兒曝：父嘆照顧病妻太辛苦

高雄警泳池溺斃！救生員見他「沉入池底」嚇壞報案

《戰艦世界：傳奇》4周年　黃金週、生日活動同步開跑

邱丹當爸多了一份穩重　猛打賞企圖心曾總看在眼裡

Karam爆出「與AV女優合照」　大國男兒震撼退出《Peak Time》

國王多主力恐輪休　挑季後賽對手首輪想戰勇士避湖人？

才剛促成Energy世紀合體　五月天怪獸突點名Toro撂話：自己不會申請嗎

和萌貓合唱《烏梅子醬》　牠完美對拍沒走音：喵~ 片

生活熱門新聞

打敗adidas「1品牌一堆妹子穿！」內行：回不去了

旅行社弄丟護照！她花15萬到機場才知道

打敗漫威　「超夯1動畫」上映首日票房破3千萬

見靜宜女大生路線　內行：不是去KK園區！

他列出靜宜女大生「怪異行徑時間軸」！驚曝1線索

2023最新畢業起薪排行

妹子結帳驚見UNIQLO「新奇1物」！網讚超方便

這5絕情星座「一劈腿就回不去了」

5歲童石頭丟鹿　虎媽當眾震撼教育

這個連假休8天！第一次出國「選日本或韓國」網秒選它

4/17起搭車脫口罩！公共運輸改「建議」只剩2場所強制戴

在家穿T恤+內褲！哥哥女友嫌不得體：色誘家人？

朋友超愛1穿搭！她狂罵「作賤身體」　網看傻

他見弟弟Google搜尋紀錄傻了　一票超好奇

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

打敗adidas「1品牌一堆妹子穿！」內行：回不去了

斷掌開BMW自撞亡　「囡仔昌」國道搶救畫面曝

澎恰恰又欠債！認犯致命錯誤

旅行社弄丟護照！她花15萬到機場才知道

獨／尋找靜宜女大生專案小組解散　前往緬甸3原因曝

快訊／靜宜女大生跳機赴緬原因曝　警掌握目的地就是「KK園區」

撿骨驚見棺內多1具乾屍！竟是受虐媳報仇

新北妹遭朋友「敲暈綑綁」！他辯：脫褲幫吸尿

靜宜女大生到緬甸　爆是為了新男友

速食店買披薩送炸雞爽吃到月底！

打敗漫威　「超夯1動畫」上映首日票房破3千萬

見靜宜女大生路線　內行：不是去KK園區！

靜宜失聯女大生　前後男友都「有詐」

他列出靜宜女大生「怪異行徑時間軸」！驚曝1線索

一家四口護照下落曝！旅行社賠30萬客人不接受

更多

最夯影音

更多
《麻辣鮮師》范筱梵掰11年婚姻！ 揭「辦離婚手續」很有趣

《麻辣鮮師》范筱梵掰11年婚姻！ 揭「辦離婚手續」很有趣
低頭族男友顧玩手機不理人！　女友安插萌貓「爆頭」懲罰

低頭族男友顧玩手機不理人！　女友安插萌貓「爆頭」懲罰

滑雪時發現有人遭活埋 男冷靜應對深挖2米救援

滑雪時發現有人遭活埋 男冷靜應對深挖2米救援

關韶文正顎手術後終於露臉！ 勇揭「無罩驚人自拍照」網讚：變更帥

關韶文正顎手術後終於露臉！ 勇揭「無罩驚人自拍照」網讚：變更帥

IU的繆斯是劉寅娜：只想和她玩！　用子音就能聊天…考默契落漆了XD

IU的繆斯是劉寅娜：只想和她玩！　用子音就能聊天…考默契落漆了XD

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面