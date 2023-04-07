4學霸棄醫牙讀「台大這系」！十年後現況曝光　沒一人後悔

▲一名男子高中時就讀升學班，近日揭露了班上4位學霸不讀醫牙後的十年現況。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／柯振中報導

讀大學時選對科系，對未來的人生相當有幫助。一名男子先前就讀某高中的升學班，當時班上有4位同學能考上醫牙卻選擇不就讀，而是改選台大的其他科系，如今10年過去「沒有一個後悔」，近況曝光後也引起廣泛討論。

這名男子表示，他高中時就讀某校的升學班，當年應屆的學測、指考，以及重考同學，成績能上醫學、牙醫系的有近20人，雖然有許多人選擇了醫、牙學系，但仍有4名同學決定選擇自己所愛，跑去報台大的電資相關科系。

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男子提到，其中一名當年考74級分的同學，直升碩班畢業後在板橋的Google做硬體相關工作，每個月加起來能夠領到16萬元，而且還是居家工作的型態，想到公司上班還能省下一筆餐費。

另一名同樣74級分的同學也是在台大念書，畢業後跑到美國念書，甚至還有在當地當教授的念頭，還時常與其他留學生相約出遊、在社群網站上打卡，生活看起來相當滋潤。

▲大學時就讀的科系，往往會影響畢業後的工作選擇。（示意圖／ETtoday資料照）



至於第三名考73級分的同學，碩士念了電子設計自動化以後，跑去新竹某外商公司工作，第一年的年薪也有約170萬元，且因為屬於外商公司，生活與工作之間較能取得平衡，同樣過得十分不錯。

而最後一位考72級分的同學，碩士班則是念了積體電路與系統組，畢業後跑去聯發科工作，雖然新人蜜月期結束後加班時數不短，但與Google公司相比，薪水應該也不差，同樣能夠好好生活。

男子提到，雖然整體而言，醫牙的發展穩定性比電資好，但無論是出國、到一線外商工作，現在電資畢業的薪資、生活品質與未來發展性同樣不錯，「至少這幾個高中同學，沒有一個後悔自己當年沒填醫牙而填電資」，至於未來如何則不好說。

對於4人的選擇，網友們則議論紛紛，在下方開始討論產業差異，「以台灣科技業現在的慘況，選擇醫牙科系還是最好的」、「醫牙過了前幾年後的薪水，是真的高於電資許多」、「科技業未來無法保證穩定，醫牙幾乎是自己就是老闆，不爽就換一間公司，越老越值錢。科技業不爽能一直換嗎？老闆不爽還會把你換掉」、「以前我不知道，但現在電資絕對大勝醫學系。我哥比我大三歲、是醫師。但他當主治醫師薪水一年還不到兩百。我還得幫他出房子頭期款」、「醫學系從住院醫師升到主治，薪水會直接翻2.5倍左右，看在哪裡執業。」