春雨不解渴！氣象局揭3月平均累積雨量、雨日　創本世紀同期最少

▲3月雨量、氣溫及雨日回顧 。（圖／氣象局臉書粉專報氣候）

記者李姿慧／台北報導

春雨不解渴，氣象局臉書粉專「報氣候」回顧2023年3月氣候，指3月全台少雨，其中3月平均累積雨量和降雨日，皆創下本世紀以來同期最少紀錄，其中3月累積雨量月平均33.7mm，比氣候值92.5mm少近6成，雨日月平均6天，也比氣候值11.9天少近一半，嘉義和台南3月「日頭赤炎炎」，日照時數為該站歷年同期最多。

氣象局臉書粉專「報氣候」回顧2023年3月台灣氣候，指出3月入初春暖迎春雨，不過2023年3月平均氣溫21.0°C，超過氣候值0.6°C，氣候平均值為20.4°C；其中台北、新竹、大武站3月均溫比氣候值高了1°C以上，真正與歷史同期相較偏冷的測站僅阿里山站，3月均溫比氣候值低0.9°C。

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氣象局臉書粉專「報氣候」更指出，3月累積雨量也全台偏少，2023年3月平均累積雨量33.7mm，為1951年以來同期第6少，更比氣候值92.5mm少近6成；其中3月中上旬偏乾，下旬環境水氣增加，3月23日馬祖響春雷、3月25日春雨到、3月26日玉山降雪，除成功、蘭嶼站外，全台3月各測站累積雨量均少於氣候平均值，台南站3月僅降雨跡，累積雨量為該站歷年同期最少。

另3月降雨日數全台偏少，平均僅6天，約氣候平均值11.9天的一半，3月平均降雨日數更是1951年以來同期第3少，新竹、阿里山、台南站3月降雨日數分別為3天、4天、0天，均為該站歷年同期最少。

「報氣候」也分析，降雨方面，11個平地站包括基隆、宜蘭、台北、新竹、台中、台南、花蓮、成功、台東、大武、恆春等，3月平均累積雨量及降雨日數皆創本世紀以來最少，春雨降雨型態多在中部以北及東半部，中南部旱象仍持續。

此外，3月日照時數全台偏多，氣候平均值116.7小時，2023年3月平均高達174.2小時，嘉義、台南站3月「日頭赤炎炎」，日照時數為該站歷年同期最多。