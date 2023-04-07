　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

春雨不解渴！氣象局揭3月平均累積雨量、雨日　創本世紀同期最少

▲▼3月雨量、溫度及雨日回顧 。（圖／氣象局臉書粉專報氣候）

▲3月雨量、氣溫及雨日回顧 。（圖／氣象局臉書粉專報氣候）

記者李姿慧／台北報導

春雨不解渴，氣象局臉書粉專「報氣候」回顧2023年3月氣候，指3月全台少雨，其中3月平均累積雨量和降雨日，皆創下本世紀以來同期最少紀錄，其中3月累積雨量月平均33.7mm，比氣候值92.5mm少近6成，雨日月平均6天，也比氣候值11.9天少近一半，嘉義和台南3月「日頭赤炎炎」，日照時數為該站歷年同期最多。

氣象局臉書粉專「報氣候」回顧2023年3月台灣氣候，指出3月入初春暖迎春雨，不過2023年3月平均氣溫21.0°C，超過氣候值0.6°C，氣候平均值為20.4°C；其中台北、新竹、大武站3月均溫比氣候值高了1°C以上，真正與歷史同期相較偏冷的測站僅阿里山站，3月均溫比氣候值低0.9°C。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象局臉書粉專「報氣候」更指出，3月累積雨量也全台偏少，2023年3月平均累積雨量33.7mm，為1951年以來同期第6少，更比氣候值92.5mm少近6成；其中3月中上旬偏乾，下旬環境水氣增加，3月23日馬祖響春雷、3月25日春雨到、3月26日玉山降雪，除成功、蘭嶼站外，全台3月各測站累積雨量均少於氣候平均值，台南站3月僅降雨跡，累積雨量為該站歷年同期最少。

另3月降雨日數全台偏少，平均僅6天，約氣候平均值11.9天的一半，3月平均降雨日數更是1951年以來同期第3少，新竹、阿里山、台南站3月降雨日數分別為3天、4天、0天，均為該站歷年同期最少。

「報氣候」也分析，降雨方面，11個平地站包括基隆、宜蘭、台北、新竹、台中、台南、花蓮、成功、台東、大武、恆春等，3月平均累積雨量及降雨日數皆創本世紀以來最少，春雨降雨型態多在中部以北及東半部，中南部旱象仍持續。

此外，3月日照時數全台偏多，氣候平均值116.7小時，2023年3月平均高達174.2小時，嘉義、台南站3月「日頭赤炎炎」，日照時數為該站歷年同期最多。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
柯文哲訪美行程公布！　首站到大聯盟觀賽
閃違停倒地　23歲短褲妹險遭大車輾斃
快訊／國道1號3車追撞　Mini遭夾成廢鐵
快訊／名校17歲女高生中正橋墜河死亡　家屬悲赴認屍
iOS 17升級名單出現轉機　這2款舊iPhone仍可支援
快訊／桃園凍卵補助金拍板　最高可領2.2萬

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

春雨不解渴！氣象局揭3月平均累積雨量、雨日　創本世紀同期最少

帶公公買新衣！婆婆酸「難得買給你要愛惜」　媳婦不忍了回1句超嗆

台灣這個村等40年終有自來水可用　千萬「延管」19戶居民受益

黑巧克力含有鉛或鎘！消基會檢測：1成產品含量超過歐美標準

超長效存錢法！銀行「三大存款技巧」與「四大禁忌」一次看

新冠月底改第4類傳染病！王必勝：已建議政院將指揮中心解編降級

快訊／桃園凍卵補助金拍板這天起申請　可連領3年最高2.2萬

勞動節3天連假！國道交通量估比周末多1成　國5祭北上高乘載管制

「抗癌戰將」審高端洩密遭起訴！王必勝：已請辭所有衛福部委員職務

4／17搭車脫口罩「校車、娃娃車也比照」　一表看全程要戴場所

《麻辣鮮師》范筱梵掰11年婚姻！ 揭「辦離婚手續」很有趣

低頭族男友顧玩手機不理人！　女友安插萌貓「爆頭」懲罰

滑雪時發現有人遭活埋 男冷靜應對深挖2米救援

關韶文正顎手術後終於露臉！ 勇揭「無罩驚人自拍照」網讚：變更帥

IU的繆斯是劉寅娜：只想和她玩！　用子音就能聊天…考默契落漆了XD

跳躍前...喵皇準備動作超漫長　網友急壞：我抱你過去好了！

男對超商帥店員唱情歌　他驚訝困惑→點歌續聽

巨石掉落砸阿里山森林鐵路　50旅客攔停火車！駕駛急煞

SHINee泰民退伍！素顏直播害羞惹　狂捏臉頰肉…笑喊：是大叔啦XD

快訊／出境前1天　靜宜女大生「全身黑+馬尾」最後身影曝光！

春雨不解渴！氣象局揭3月平均累積雨量、雨日　創本世紀同期最少

帶公公買新衣！婆婆酸「難得買給你要愛惜」　媳婦不忍了回1句超嗆

台灣這個村等40年終有自來水可用　千萬「延管」19戶居民受益

黑巧克力含有鉛或鎘！消基會檢測：1成產品含量超過歐美標準

超長效存錢法！銀行「三大存款技巧」與「四大禁忌」一次看

新冠月底改第4類傳染病！王必勝：已建議政院將指揮中心解編降級

快訊／桃園凍卵補助金拍板這天起申請　可連領3年最高2.2萬

勞動節3天連假！國道交通量估比周末多1成　國5祭北上高乘載管制

「抗癌戰將」審高端洩密遭起訴！王必勝：已請辭所有衛福部委員職務

4／17搭車脫口罩「校車、娃娃車也比照」　一表看全程要戴場所

IEAT助會員數位轉型　邀呂正華署長交流數位施政「三支箭」

中職二軍／選秀首輪伍祐城初登板5局飆8K奪首勝　台鋼取3連勝

蔣智賢、周佳樂開季熄火相繼降二軍　丘總談調整狀況

新北第3家！一個人燒肉店規劃進駐新店家樂福　暫定6月開幕

只喝白開水「3年沒洗吸管」　女一看裡面驚見大塊霉菌

要先預訂！板橋高人氣繽紛糖葫蘆　純麥芽糖配新鮮水果脆口超多汁

砂石車剎車失靈猛衝　路邊自小客秒被壓扁...鐵皮屋崗哨亭也全垮

「佛祖陪吃火鍋」店熄燈　業者證實拆屋還地：損失逾5千萬

大摩、高盛要加碼日圓！揭Q3目標價　落在125到130間

玩太嗨球掉河裡！阿金「用全身力」陪爸撿球...崩潰：玩具不要了

和萌貓合唱《烏梅子醬》　牠完美對拍沒走音：喵~ 片

生活熱門新聞

旅行社弄丟護照！她花15萬到機場才知道

見靜宜女大生路線　內行：不是去KK園區！

他列出靜宜女大生「怪異行徑時間軸」！驚曝1線索

打敗漫威　「超夯1動畫」上映首日票房破3千萬

5歲童石頭丟鹿　虎媽當眾震撼教育

2023最新畢業起薪排行

妹子結帳驚見UNIQLO「新奇1物」！網讚超方便

在家穿T恤+內褲！哥哥女友嫌不得體：色誘家人？

4/17起搭車脫口罩！公共運輸改「建議」只剩2場所強制戴

這5絕情星座「一劈腿就回不去了」

朋友超愛1穿搭！她狂罵「作賤身體」　網看傻

台中2塊油豆腐45元！他怒：台灣還能不能活

好市多1夯物「折扣65元」！會員喊買：衝啊

4/17搭車脫口罩「校車、娃娃車也比照」　一表看全程要戴場所

更多熱門

相關新聞

未來一周天氣2階段變化！下周轉乾熱　水氣再增時間曝

未來一周天氣2階段變化！下周轉乾熱　水氣再增時間曝

未來一周天氣將出現兩階段變化，今(7日)各地降雨機率高，不過晚間起鋒面離開，水氣將逐日減少，周日起到下周轉為溫暖舒適、偏熱偏乾，要到下周四、五(13日~14日)，水氣才有一波增加趨勢。

東北風發威！14縣市陸上強風特報　嚴防10級強陣風

東北風發威！14縣市陸上強風特報　嚴防10級強陣風

鋒面雨下到中午！明2地低溫探1字頭　下波「全台有雨」時間出爐

鋒面雨下到中午！明2地低溫探1字頭　下波「全台有雨」時間出爐

一圖看前10大少雨年！春雨不給力　3月雨量創史上第二少

一圖看前10大少雨年！春雨不給力　3月雨量創史上第二少

下周出現今年首颱？一圖看颱風生成落點　氣象局曝「4月颱影響」

下周出現今年首颱？一圖看颱風生成落點　氣象局曝「4月颱影響」

關鍵字：

天氣氣象局報氣候3月雨量雨日本世紀最少

讀者迴響

熱門新聞

斷掌開BMW自撞亡　「囡仔昌」國道搶救畫面曝

旅行社弄丟護照！她花15萬到機場才知道

澎恰恰又欠債！認犯致命錯誤

快訊／靜宜女大生跳機赴緬原因曝　警掌握目的地就是「KK園區」

獨／尋找靜宜女大生專案小組解散　前往緬甸3原因曝

新北妹遭朋友「敲暈綑綁」！他辯：脫褲幫吸尿

撿骨驚見棺內多1具乾屍！竟是受虐媳報仇

靜宜女大生到緬甸　爆是為了新男友

見靜宜女大生路線　內行：不是去KK園區！

速食店買披薩送炸雞爽吃到月底！

小情侶「開窗車震」　畫面瘋傳被罵爆

他列出靜宜女大生「怪異行徑時間軸」！驚曝1線索

靜宜失聯女大生　前後男友都「有詐」

打敗漫威　「超夯1動畫」上映首日票房破3千萬

復航墜河43死慘案！　機長竟下「1指令」鑑識員瞬間心涼

更多

最夯影音

更多
《麻辣鮮師》范筱梵掰11年婚姻！ 揭「辦離婚手續」很有趣

《麻辣鮮師》范筱梵掰11年婚姻！ 揭「辦離婚手續」很有趣
低頭族男友顧玩手機不理人！　女友安插萌貓「爆頭」懲罰

低頭族男友顧玩手機不理人！　女友安插萌貓「爆頭」懲罰

滑雪時發現有人遭活埋 男冷靜應對深挖2米救援

滑雪時發現有人遭活埋 男冷靜應對深挖2米救援

關韶文正顎手術後終於露臉！ 勇揭「無罩驚人自拍照」網讚：變更帥

關韶文正顎手術後終於露臉！ 勇揭「無罩驚人自拍照」網讚：變更帥

IU的繆斯是劉寅娜：只想和她玩！　用子音就能聊天…考默契落漆了XD

IU的繆斯是劉寅娜：只想和她玩！　用子音就能聊天…考默契落漆了XD

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面