未來一周天氣2階段變化！下周轉乾熱　水氣再增時間曝　

▲今下午過後降雨趨緩，水氣逐日減少。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

未來一周天氣將出現兩階段變化，今(7日)各地降雨機率高，不過晚間起鋒面離開，水氣將逐日減少，周日起到下周轉為溫暖舒適、偏熱偏乾，要到下周四、五(13日~14日)，水氣才有一波增加趨勢。

中央氣象局預報員官欣平表示，未來一周天氣變化分兩階段，今天各地降雨機率比較高，天氣不穩定；今天晚間起到明天隨鋒面通過後，冷空氣下來，北台灣轉天氣涼，水氣減少，比較明顯水氣減少時間點落在周日4月9日過後，東北季風減弱，將恢復溫暖舒適、偏熱偏乾天氣型態，到下周四、五(13日~14日)之後水氣又有一波增加趨勢。

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官欣平指出，今天(7日)晚上開始鋒面遠離，隨之高壓帶下來將帶來冷空氣，降雨恢復到迎風面北部、東半部、東北部有局部短暫雨，中南部降雨偏山區，比起今天白天降雨有減少；明天周六(8日)高壓影響，水氣比今天少，降雨迎風面北部、東半部、東北部為主，中南部降雨偏山區；周日(9日)高壓出海，環境轉偏東風、東南風，一路到下周三、四(12日~13日)之前，台灣天氣比較熱，大氣條件降雨偏向東部、東南部、恆春半島，西半部僅山區有降雨，水氣變比較少。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

針對未來一周降雨趨勢，官欣平表示，今周五(7日)到下周一(10日)水氣將逐日減少，今天白天水氣相對多，降雨以北部、東半部為主，中南部以山區降雨比較多，平地降雨零星，晚上降雨趨緩；周六(8日)西半部水氣剩下山區，東半部也剩一些，天氣將轉涼；周日、下周一(9日~10日)水氣慢慢減少，直到下周四、五(13日~14日)東半部雨會有點增加，但量質沒有非常多。

溫度趨勢部分，官欣平表示，今天(7日)、明天到周日4月9日清晨，受東北季風影響，北台灣溫度偏低，白天溫度16到17度，中南部可到25到27度，南北溫差大；周日(9日)之後，隨東北季風減弱，北台灣溫度回升，北中南東下周溫度相對高，各地高溫25到26度，南台灣可能更高，清晨低溫將從15到16度回到20度初頭溫度。

▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）