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黑巧克力含有鉛或鎘！消基會檢測：1成產品含量超過歐美標準

▲▼消基會檢測，1成黑巧克力產品含有鉛或鎘量超過歐美標準。（圖／消基會提供）

▲消基會檢測市售黑巧克力產品，1成含有鉛或鎘量超過歐美標準。（圖／消基會提供）

記者許敏溶／台北報導

黑巧克力深受消費者喜愛，由於美國傳出黑巧克力含有鉛或鎘，消基會針對台灣在內的14國出產20件黑巧克力產品進行測試，發現共有兩件、相當一成產品超標，包括1件台灣品牌含鎘量超出歐盟標準，另一件波蘭產品含鉛量超過美國食藥局基準，消基會指出，目前台灣並未規範巧克力中鉛與鎘含量，呼籲政府儘速研議法規，保護消費者安全。

巧克力商品深受各年齡層消費者喜愛，其中高可可膏含量的黑巧克力具有保護心血管價值，部分消費者更天天食用，但近期美國「消費者報導」公布28件黑巧克力測試結果發現，三分之二產品分別含鉛或鎘，引發各界重視。

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消基會為了解國內黑巧克力含鉛或鎘狀況，今年1月間，在雙北的連鎖大賣場、連鎖福利中心、便利商店、品牌門市及網路電商購買，總計購買20件黑巧克力產品，來自美、日、德、瑞士、台灣等14個國家，並在今天公布結果。

▲▼消基會檢測，1成黑巧克力產品含有鉛或鎘量超過歐美標準。（圖／消基會提供）

▲消基會檢測黑巧克力產品，各有一件產品含有鉛或含鎘量超過歐美標準。（圖／消基會提供）

檢測結果顯示，在20件產品中，有2件未檢出鉛，其餘18件皆驗出含鉛，其中1件從波蘭進口的「巧克優85％巧克力」，吃下1整包，鉛的攝取量為13.5微克，超過美國食品和藥物管理局關於兒童和育齡婦女膳食鉛暴露的臨時參考水平12.5微克/天基準；另一件「100％台灣黑巧克力」，鎘含量超過0.8 mg/kg，高於歐盟規範。

消基會指出，台灣目前並未規範黑巧克力含鉛或鎘含量，但短期攝取大量鉛可能造成腹痛、嘔吐和貧血，長期攝取少量的鉛則可導致兒童的認知和智力發展遲緩，而「鎘」是已知的人類致癌物質，長時間地暴露可能導致腎臟疾病的產生，還有肺的損傷和骨骼脆弱，呼籲政府應儘速研議巧克力產品品質管理法規，主管機關則應全面抽驗市售巧克力商品品質，保護消費者安全。

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