這家飯店太狠了！搶6000元普發商機　住2晚送屋馬「保證有位」

▲屋馬燒肉首度與飯店業合作！台中智選假日酒店推出住房兩晚免費吃屋馬燒肉活動。（圖／台中智選假日飯店提供）



記者游瓊華／台中報導

搶攻6000元普發商機，台中公園智選假日飯店放大絕，破天荒與台中燒肉名店屋馬燒肉合作，推出「買兩晚送屋馬」住房優惠，平日可享升等園景客房，優惠價只要6000元，而且「協助訂位保證入座」，讓房客一定吃得到屋馬燒肉，但每日限量3組，而且還要透過飯店電話及官方LINE訂房才適用優惠。

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▲「買兩晚送屋馬」限時專案，活動自即日起至6月30日止。（圖／飯店業者提供）



屋馬燒肉是遊客到台中必訪的燒肉店，但座位總是一位難求，台中公園智選假日飯店乾脆幫房客滿足願望！業者表示，「買兩晚送屋馬」限時專案，活動自即日起至6月30日止，預訂雙人入住兩晚（可分次使用），不但可享自助式早餐，另外贈送屋馬燒肉中友店「雙人套餐」1份，並可協助訂位保證入座，平日週日至週五還可升等至園景客房，週六須加價、連續假期不適用。

▲位於台中海線的台中港酒店，看準春季野餐及媽祖繞境時機，更推出「2023女神假期」方案。（圖／業者提供）



此外，大甲媽祖遶境盛事即將到來，位於台中海線的台中港酒店，看準春季野餐及媽祖繞境時機，更推出「2023女神假期」方案，活動自即日起到5月31日止，專案涵蓋獨家女神謝禮籃、防水野餐墊，平日入住台中港酒店豪華雙人房，兩人同行每人只要2294元起，並贈翌日自助式百匯早餐吃到飽，另享館內免費設施三溫暖、健身房，並貼心提供高鐵定點定時免費來回接駁服務。