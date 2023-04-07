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社會 社會焦點 保障人權

靜宜女大生和前男友共用手機搭上他　買「單程票」跳機赴緬

記者黃翊婷／綜合報導

就讀台中市靜宜大學二年級的20歲林姓女大生自3月29日失聯至今，警方追查她已經入境緬甸仰光。據查，林女與有詐欺前科的李姓前男友交往時，曾共用手機，因此透過前男友的人脈搭上一名男性網友，最終促成此行；有傳聞她前往緬甸是為了新男友，警方目前仍在釐清男子的身分。

▲▼ 失蹤靜宜女大生。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲林女最後一次被監視器拍到時，身穿黑衣。（圖／記者游瓊華翻攝）

林女3月29日上午8時31分出現在台灣大道、英才路口，當時她身穿黑衣，揹著輕便後背包，步行穿越斑馬線，從宿舍前往學校，之後監視器就未再拍到她的身影。警方追查林女的手機門號，赫然發現她的手機竟是李姓前男友在使用，她自己則是向通訊行申請另一支門號，而且還是在出境前幾天才辦好。

▲▼靜宜女大生失蹤，最後身影。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲林女離開宿舍前往學校，之後便失蹤了。（圖／記者鄧木卿翻攝）

據悉，李姓前男友曾是詐騙集團成員之一，林女也知情，此次出國目的就是KK園區，出國前，她先將前男友贈送的手機歸還，再使用先前由母親給予的每個月1萬元零花錢以及打工積存下來的錢，在台中市潭子區購買新手機，並從網路購買機票，搭乘飛機至泰國下機。

根據《聯合新聞網》報導，林女與李男交往期間曾共用手機門號，因此透過男方人脈認識一名男網友，最終促成此行；此外，她購買的機票是單程票，並未訂購回程票，因此警方判斷她是自己主動搭機出國。

目前，警方查到林女已入境緬甸仰光，雖然初步排除人蛇集團涉入的可能，但她是否遭人控制赴緬，仍有待進一步追查。至於傳聞林女急忙赴緬是為了新男友，警方現階段仍在釐清該名男子的身分當中。

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