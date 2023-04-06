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沒有ATM！　枋寮分局3派出所...協助登記發放現金6000元

▲枋寮警分局員警協助發放現金 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲枋寮警分局員警協助發放現金。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣警局枋寮警分局今(6)日在獅子鄉發放「全民共享普發現金六千元」作業，不少鄉親一大早就趕來領取，有的說要繳手機費用，有的說要給小孩做學費，有的要去旅遊使用。

▲枋寮警分局員警協助發放現金 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲枋寮警分局員警協助發放現金 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

全民發放現金六千元政策開跑，屏東縣獅子鄉因沒有ATM、郵局，為內政部認定之偏鄉，為方便居民預訂及領取，特別責由枋寮警分局獅子分駐所、內獅派出所及草埔派出所協助辦理登記造冊、發放事宜，共有815人登記。

今日為發放現金6000元首日，事前警方已妥適規劃全般維安工作，並利用各項勤務或集會，以及請村長及村幹事廣播向村民宣導，為避免人潮過多、場面混亂，妥善規劃領取路線並發放號碼牌，另為免村民在烈日下排隊，由分駐(派出)所所長協助提供座椅及杯水予年長者使用。

枋警提醒設籍於獅子鄉的民眾，分駐(派出)所開放領6000元的時間從4月6日到19日二週內，每日早上8時至晚上6時，該期間有至分駐(派出)所進行登記造冊的民眾可至登記的分駐(派出)所領現金，需攜帶健保卡或身分證件供員警核對登記，也可請家人代領，但是要取得委託人健保卡或身分證件，若未至派出所登記或未於前述期間領取的民眾，仍可透過登記入帳、ATM領線及郵局領現知開放時間自行領取。

枋寮分局長郭譯隆表示，這項發放作業，相關現金的護送及每日領取金額結算，均由該分局規劃警力來完成，首日共派遣16位警力執行相關安全秩序維護，服務鄉親

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發放現金獅子鄉枋寮警察

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