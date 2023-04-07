快訊／新北四號公園暗夜濺血　2男談判破裂「持刀砍人原因曝」

記者黃彥傑、劉人豪／新北報導

新北市中和區中安街四號公園旁發生持刀攻擊事件！20歲康男跟20歲陳男有感情糾紛相約談判，不料陳男突持武器朝康男揮舞，造成康男腰部、腿部刀傷，陳男隨後搭車逃離，警方獲報後調閱監視器積極查緝中。

▲中和深夜發生持刀砍人事件。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲附近店家表示不知道發生何事。（圖／記者黃彥傑翻攝）

該起濺血事件發生在昨(6日)晚間，因地點就在鬧區的四號公園旁，不少路過民眾都目擊到這起糾紛，從監視器畫面可看到，2男直接在大馬路上開打，不顧旁邊還有慢跑民眾以及以及經過的路人，拿起刀械揮舞攻擊，等到對方不支倒地後才快步離去。

▲事發地點就在四號公園旁邊。（圖／記者黃彥傑翻攝）

附近店家表示，不知道現場發生什麼事，事發當時店內剛好相當忙碌沒有特別關注，另外也沒有人跑進店內請求協助，等到警方到場後才知道有發生持刀攻擊事件。

▲事發現場有大量血跡。（圖／記者黃彥傑翻攝）

警方指出，昨22時24分接獲報案，到場了解後得知，是康男跟陳男有感情糾紛，兩人於上址談判，沒想到陳男突持武器朝康男揮舞，導致康男腰部、腿部刀傷，而陳男動手後隨即搭車逃離，警方目前調閱監視器積極查緝中。