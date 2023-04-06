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桃榮肺癌篩檢利器「低劑量肺部電腦斷層」　助民眾早期發現

▲桃榮肺癌篩檢利器「低劑量肺部電腦斷層」

▲放射師為病人講解流程及做呼吸訓練。（圖／桃榮提供）

記者楊淑媛／桃園報導

因應國民健康署和桃園市衛生局肺癌篩檢計畫，臺北榮民總醫院桃園分院配合政策開放名額給符合資格的民眾登記預約。該院盧星華院長指出，低劑量肺部電腦斷層檢查，英文名Low-Dose Computed Tomography(LDCT)，是目前檢查技術發展以來，最能夠早期發現肺部結節且定期追蹤結節大小的工具，該項技術能實現早期發現早期治療的目標。

而透過政府積極推動該項補助政策，更有足夠的誘因能夠讓民眾接受檢查，好好正視自己身體健康。盧院長也提到，很多民眾知道低劑量肺部電腦斷層檢查這個名字，但大部分卻不明白該項檢查的意義以及檢查流程，於是特別請該院放射科為民眾進行簡單講解。▲桃榮肺癌篩檢利器「低劑量肺部電腦斷層」

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▲放射師在操作室執行檢查。（圖／桃榮提供）

民眾最常詢問「低劑量電腦斷層檢查是否能用於身體各個部位？」，答案是「不能」。因為身體各個組織、器官的密度不同，相對應所使用的X光劑量就不同，從一般X光攝影檢查即是，而運用X光原理建立的電腦斷層掃描亦是。人體當中最適合進行低劑量掃描又不會因劑量太低造成影像不清的部位就是肺臟，因為肺臟絕大部分由肺泡組成，又成人肺臟約有3至5億顆肺泡，肺泡中充滿空氣，所以是個密度非常低的器官，最適合該項檢查。

當符合資格之民眾上網登記後，請依預約時間至醫院放射科，接下來就是由專業的放射師來替民眾執行檢查，一開始會先請民眾換上檢查服，以確保身上沒有任何金屬物，因為任何金屬物都有可能造成影像上的假影，進而影響放射科醫生判讀，另近年來織品業科技發展迅速，許多針織、刺繡、印刷圖片都會造成影像上的假影，即使女性身著無鋼圈內衣，但若是有塑膠調整釦，也依然會造成假影。所以，放射科櫃台人員或是放射師請您更換衣服，是為了讓檢查順利完成，避免因衣服假影而須再次檢查，接受不必要的輻射劑量。

換上檢查服後，放射師會先請您躺在檢查床上，並詳細的解說檢查流程，再來會先請您做一次呼吸訓練，以確保檢查順利。而進行檢查時，會請您吸氣和閉氣且身體切勿晃動，以免造成影像不清楚，且因檢查時檢查床會升高，在檢查床上亂動是非常危險的。檢查時間大約花費數分鐘，是一項非常便利的檢查，做完檢查的民眾馬上就可以回家，完全沒有副作用。

雖然對於民眾來說是這是一項快速的檢查，但每個人的檢查都是由放射師及放射醫生做影像判讀且發報告，最後再由該科行政人員將病人資料歸檔，這看似簡單的檢查，背後其實是由大量時間及人力所完成。

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