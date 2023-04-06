偏鄉普發6000元現金　每08~18...金峰分駐所歡心服務

▲偏鄉普發現金，登記請領民眾至金峰分駐所領現。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

全國三處偏鄉地區在派出所普發現金6000元政策，於6日同步實施，台東縣大武分局金峰分駐所935名登記請領民眾，陸續到大武分局金峰分駐所領現，金峰分駐所為避免鄉親久候，特別於日前宣導廣播，請村民盡量以鄰別順序到分駐所領現，亦規劃發放號碼牌，由員警唱號請鄉親依序入所領現，現場秩序良好。

大武分局分局長高志正表示，金峰鄉有5個部落，分別嘉蘭村.正興村.新興村.賓茂村及歷坵村，總人口數為3696人，到所登記領現人數為935人，約占全鄉25%。為使請領作業安全、高效，大武分局規劃領現動線及勤務作為，增派警力協助，並在停車棚設置座椅區供鄉親們等候休息，避免日曬排隊。

為使發放現金作業順利進行，大武分局呼籲鄉親，配合下列事項：

1.到分駐所申請領款，應以有登記並經審核列冊者為限，先前未登記者，無法辦理；另在分駐所領款時，請配合員警清點無誤後才離所。

2.發放現金作業將持續至4月19日止，作業時間為每日08時至18時止，請鄉親配合並於上揭時段前，完成請領手續，以維護自身權益。

3.請務必攜帶領款人身分證或健保卡(否則無法提領)，另代領親友者，應檢附被代領者身分證件或健保卡。另為貫徹為民服務之政策，若鄉親行動確有不便，需員警到府服務者，請撥打089-751204金峰分駐所電話，警方將指派專人到府服務。

最後，請鄉親提高警覺，注意自身財產安全，防範搶奪、竊盗及詐騙。