東基師生三代「無縫接軌」守護台東頭頸癌病人　生力軍加入

▲台東基督教醫院顧問醫師暨耳鼻喉科主任陳玉祥（中）、花蓮慈濟醫院耳鼻喉科醫師李家鳳（左）及吳宗翰（右），師生三代一起在東基照顧台東的頭頸癌病人。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



台東基督教醫院癌症手術治療再闢「無縫接軌」新通路。在顧問醫師暨耳鼻喉科主任陳玉祥積極連結資源下，花蓮慈濟醫院耳鼻喉科醫師吳宗翰去年8月起在東基看診，並擔任此項計畫的窗口，今年3月同院的花蓮慈濟大學部定副教授李家鳳醫師也加入陣容。

台東縣的頭頸癌發生率高於全國平均，發現時已是第三、四期者為數不少。在東基看診超過14年、於2021年獲醫療奉獻獎肯定的陳玉祥醫師指出，「在其門診，每年約有30位頭頸癌病人需要轉診至外縣市進一步治療。」病人及家屬在考量照顧、交通、經濟等因素後，選擇到鄰近的花蓮縣、高雄市，或遠至台北。但無論到哪家醫院，都需要重新掛號及檢查，才能安排治療時間，療程結束還要定期到外縣市回診。若有醫師定期到台東作無縫接軌窗口，對病人及家屬有很大的幫助。

醫師陳玉祥的想法獲得花蓮慈濟醫院副院長暨耳鼻喉科主任陳培榕醫師支持。陳副院長表示，陳玉祥醫師是其台大醫學院的指導老師，感佩老師到台東服務的精神，加上花慈的頭頸癌病人中，超過三成來自台東，深知交通不便、治療期間的照顧及術後追蹤都是台東病人到花蓮治療的最大難題，因而認同老師的想法，並付諸實現，共同協助有需要的台東病人。

首位來自花慈耳鼻喉科、擁有耳鼻喉頭頸外科專科醫師的吳宗翰去年8月起在東基看診，門診時間為每週四上午。吳醫師說明，東基與花慈的頭頸癌手術「無縫接軌」窗口的角色，是協助有手術需求的頭頸癌病人先在東基看診，並做好相關前置作業，再安排轉診到花慈住院、檢查及手術的時間，術後再回東基追蹤，節省交通往返、看診、檢查的時間及金錢。

今年3月，第2位醫師、花慈耳鼻喉科檢查室主任李家鳳醫師也加入服務陣容，於每月單週的週五下午在東基看診。李家鳳說，與陳培榕副院長同樣師承陳玉祥醫師，其實台灣的醫師不在於不足，而是不均，因而以實際行動力挺老師的想法，未來要與花慈的學生吳宗翰醫師，師生三代攜手照顧台東的頭頸癌病人。