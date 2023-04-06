台東有機及友善農業耕作面積　再創新高

▲台東縣政府於6日上午召開112年度第一場次有機座談會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



為持續推廣台東縣有機農業，台東縣政府於6日上午召開112年度第一場次有機座談會，並邀請農糧署東區分署、台東區農業改良場，財團法人慈心有機農業發展基金會、國立台東大學、有限責任台東友善環境農產運銷合作社、台東縣有機農業發展協會、各農會、梓園碾米工廠、池上多力米股份有限公司、從事有機多年農友。



縣長饒慶鈴指出，經過這幾年努力，台東縣有機驗證及友善耕作面積從上任前未達1000公頃，到如今合計已突破2千300公頃，面積排名全國第3。今天召開座談會是希望傾聽各界聲音，探討台東縣前有機農業發展面臨的難題，尋求解決之道。





台東縣有機農業發展協會何介臣理事長，以及有限責任台東友善環境農產運銷合作社李奇軍理事長均提到，為避免鄰田污染，可規劃由種植作物較粗放管理的鄉鎮，在獲得地方共識後，優先劃設有機農業促進區，來提高台東有機農業面積。同時為因應農村人力老化問題，希望中央跟地方合作籌組代耕團隊解決缺工問題。



池上多力米股份有限公司梁正賢負責人提醒，在推廣種植有機水稻前，因先思考後續稻穀倉容問題，為避免有機稻穀與一般慣行稻穀交叉污染，有機米須單獨存放，若事前沒有規劃足夠的冷鏈倉庫，可能面臨倉容不足問題。



另外，梓園碾米工廠反映為減輕生產成本，建議提高有機質肥料補助額度，財團法人慈心有機農業發展基金會則反映山區猴害及鳥害問題嚴重，建議提出整合性方治方案解決相關問題。



饒慶鈴表示，有關各方所反映事項與所面臨的問題，後續將彙整意見向相關單位反映，協助台東有機農業農友，尋求解決方式，期盼未來能有更多農民投入有機農業生產。