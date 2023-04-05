獨／車行老闆放2天假回來...「鎮店門牌」不見了！超瞎結局曝

記者吳奕靖／高雄報導

這年頭老闆真的難當，還不能隨便放假！高雄市一名中古汽車老闆蘇先生在清明連假前兩天去露營，沒想到回來上班之後，卻發現自家車行的「特製門牌」不見了，急得差點要報警，最後逐一打電話給員工，這才抓到門牌不見的兇手，竟然是「風」。

▲中古車行的蘇老闆「特製門牌」原本掛在這裡，現在卻消失 。（圖／記者吳奕靖攝）

4日晚間，中古車行的蘇先生走到自家車行門口，發現就在警察巡邏箱上的門牌竟然不翼而飛，當場傻眼，因為在連假開始的當晚、3月31日晚上打烊時明明還有看到，怎麼自己放了2天假，帶全家人出門露營回來上班第一天，車行的門牌就消失不見了，讓他懷疑是不是被人「順手」給摸走。

▲中古車行的蘇老闆「特製門牌」終於找到 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲中古車行的蘇老闆說這塊「特製門牌」是鎮店之寶 。（圖／記者吳奕靖攝）

不過他越想越覺得不可能，因為「門牌」被偷真的很怪！雖然他的門牌是因為要加強消費者印象，請員工拿去「特製」，比一般門牌要大近3倍左右？而且當初製作之後為了要求天天能夠開市好運，還特別拿到土地公廟過爐，選定吉時安座掛上，雖然價格不高，但詭異消失還是會讓他心理怪怪的。

最後他逐一打電話詢問員工，終於有員工給了他答案，原來是前一天的下午，不知道怎麼的，門牌疑似被風給颳了下來，員工順手就收在置物櫃下方，聽完之後，蘇老闆果然在置物櫃找到，但對於自己從神明那邊祈求好運的「寶貝門牌」，被員工當成垃圾壓在置物櫃底層跟雜物放在一起，蘇老闆也只能尷尬苦笑，畢竟每個人認知的「寶貝」定義不同，能夠找到就是一件好事。